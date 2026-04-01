Deal mit Geely: Volvo wird Lynk & Co-Importeur für Europa

Der schwedische Autobauer Volvo und dessen Mutterkonzern Geely haben sich darauf verständigt, dass Volvo Cars zum exklusiven Importeur von Lynk & Co-Fahrzeugen in Europa wird. Jetzt wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben, die endgültige Vereinbarung steht, wie auch die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, noch aus.

Lynk-Modelle beim Volvo-Händler

Die Partnerschaft sieht vor, dass Volvo die Verantwortung für die Vertriebs- und Markenaktivitäten von Lynk & Co in Europa übernimmt. Dies unterstützt die Wachstumspläne der Marke in der Region. Darüber hinaus erschließt die strategische Partnerschaft kommerzielle Synergien, indem sie das etablierte Händler- und Servicenetz von Volvo nutzt, um Kunden von Lynk & Co in Europa umfassend zu unterstützen. Die neue Absichtserklärung baut auf einer bestehenden Regelung auf. Bereits jetzt werden Autos von Volvo und Lynk & Co an ausgewählten Standorten über dieselben Händler vertrieben. Außerhalb Europas bleibt die Vertriebsverantwortung weiterhin bei Geely. Die Verantwortung für Design, Entwicklung und Homologation seines globalen Produktportfolios trägt weiterhin Lynk & Co selbst.