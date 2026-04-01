Deal mit Geely: Volvo wird Lynk & Co-Importeur für Europa

Der schwedische Autobauer Volvo und dessen Mutterkonzern Geely haben sich darauf verständigt, dass Volvo Cars zum exklusiven Importeur von Lynk & Co-Fahrzeugen in Europa wird. Jetzt wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben, die endgültige Vereinbarung steht, wie auch die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, noch aus.
Lynk-Modelle beim Volvo-Händler
Die Partnerschaft sieht vor, dass Volvo die Verantwortung für die Vertriebs- und Markenaktivitäten von Lynk & Co in Europa übernimmt. Dies unterstützt die Wachstumspläne der Marke in der Region. Darüber hinaus erschließt die strategische Partnerschaft kommerzielle Synergien, indem sie das etablierte Händler- und Servicenetz von Volvo nutzt, um Kunden von Lynk & Co in Europa umfassend zu unterstützen. Die neue Absichtserklärung baut auf einer bestehenden Regelung auf. Bereits jetzt werden Autos von Volvo und Lynk & Co an ausgewählten Standorten über dieselben Händler vertrieben. Außerhalb Europas bleibt die Vertriebsverantwortung weiterhin bei Geely. Die Verantwortung für Design, Entwicklung und Homologation seines globalen Produktportfolios trägt weiterhin Lynk & Co selbst.
Lynk & Co wurde 2016 als Joint Venture zwischen Volvo und Geely gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden. In Europa ist der Autobauer auf 25 Märkten mit 125 Partnerbetrieben aktiv und verfolgt eine ambitionierte Expansionsstrategie. Zum Modellportfolio gehören der rein elektrische Lynk & Co 02 sowie die PHEV-Modelle 01 und 08.