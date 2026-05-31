Der Dodge Charger bekommt seinen Hellcat-V8 zurück

Dodge macht die Kehrtwende. Der neue Charger wird künftig wieder mit dem legendären Hellcat-V8 angeboten. Nachdem die achte Generation zunächst ausschließlich als Elektroauto und später mit dem neuen Hurricane-Reihensechszylinder an den Start gegangen war, bestätigt Stellantis nun die Rückkehr des aufgeladenen 6,2-Liter-HEMI-V8. Der neue Charger SRT Hellcat soll mehr als 700 PS leisten und bis spätestens 2030 auf den Markt kommen.

Konkrete technische Daten nennt Stellantis bislang noch nicht. Damit bleibt offen, in welcher Leistungsstufe der Hersteller den Motor anbietet. Möglich wäre die bekannte 710-PS-Version aus dem Durango SRT Hellcat. Eine stärkere Ausführung mit bis zu 777 PS wäre auch möglich. Technisch basiert der neue Charger auf der STLA-Large-Plattform von Stellantis. Der Konzern entwickelte sie ursprünglich sowohl für Elektro- als auch für Verbrenner-Antriebe.

Optisch soll sich der neue Hellcat deutlich von den bisherigen Charger-Versionen abheben. Fahrzeuge, die auf dem Investor Day 2026 von Stellantis ausgewählten Medien gezeigt wurden, haben eine neu gestaltete Front mit aggressiver Lufthutze auf der Motorhaube. Dazu kommt ein markanter Heckflügel, der an den Dodge Charger Daytona und Plymouth Superbird erinnert. Typische SRT-Embleme sollen den Charger zusätzlich von den schwächeren Varianten unterscheiden.

Reaktion auf die Wünsche der Fans Als Dodge die neue Charger-Generation ab 2024 zunächst nur als Elektroauto vorstellte, reagierten viele Fans zurückhaltend. Vor allem der Wegfall des klassischen V8-Motors sorgte für Kritik. Mit den später eingeführten Sixpack-Versionen und dem neuen Reihensechszylinder rückte Dodge wieder näher an das klassische Muscle-Car-Konzept heran. Die Nachfrage nach Modellen mit großvolumigen Verbrennungsmotoren bleibt in den USA weiterhin hoch.

SRT Copperhead angekündigt Neben dem neuen Charger Hellcat arbeitet Dodge offenbar an einem weiteren Performance-Modell. Beim Investor Day 2026 zeigte Stellantis erstmals den SRT Copperhead. Die Rede ist von einem zweitürigen Halo-Car mit extrem aggressiver Front im Charger-Stil, einem riesigen Heckflügel im Stil des legendären Charger Daytona sowie SRT-Logos. Auch hier gibt es noch keine weiteren technischen Daten. Der große Lufteinlass auf der Motorhaube und die beiden ovalen Endrohre deuten aber auf eine große Verbrenner-Maschine hin.

Im Aufmacherbild sehen Sie die aktuelle Generation des Chargers mit Hustle Stuff Grag Pack und V8-Motor.