Deutsche Drohne mit 699 km/h-Rekord: Was hat Porsche damit zu tun?

Fast 700 km/h mit einem batterieelektrischen Fluggerät. Dieses Ziel verfolgt Quantum Systems mit der Versuchsdrohne Apex Recordhunter. Nach Angaben des Unternehmens erreichte sie bereits bei einem Testflug am 26.6.2026 eine Höchstgeschwindigkeit von 699 km/h. Eine offizielle Bestätigung des Rekords steht noch aus.

Für die Automobilbranche ist das Projekt vor allem wegen seiner Partner interessant. Mit Porsche Engineering und Liebherr arbeiten zwei Unternehmen mit, deren Kernkompetenzen eigentlich außerhalb der Drohnenentwicklung liegen.

Porsche und Liebherr bringen ihr Know-how ein Bei Geschwindigkeiten von nahezu 700 km/h stehen Entwickler vor ähnlichen Herausforderungen wie im Motorsport oder bei besonders leistungsstarken Elektrofahrzeugen. Dazu gehören die Aerodynamik, das Thermomanagement, der Leichtbau und die Leistungsabgabe der Batterie.

Porsche Engineering unterstützt das Projekt nach Unternehmensangaben genau in diesen Bereichen. Die Rekorddrohne dient dabei als Technologieträger, um neue Lösungen unter extremen Bedingungen zu erproben. Sie ist nicht als Serienprodukt vorgesehen.

Auch Liebherr ist an dem Projekt beteiligt. Das Unternehmen bringt seine Erfahrung bei elektrischen Antriebssystemen und der Leistungselektronik ein. Solche Komponenten müssen bei sehr hohen Leistungen zuverlässig arbeiten und gleichzeitig möglichst leicht gebaut sein.

Rekordflug soll militärische Entwicklung beschleunigen Der Rekord selbst ist für Quantum Systems nur ein Zwischenschritt. Bereits Anfang Juni erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Fachmagazin "Hartpunkt", dass die gewonnenen Erkenntnisse kurzfristig in die Entwicklung neuer Abfangdrohnen übernommen werden sollen.

Dabei geht es vor allem um höhere Geschwindigkeiten. Abfangdrohnen müssen angreifende Fluggeräte möglichst schnell erreichen. Jede zusätzliche Leistungsreserve kann die Reaktionszeit verkürzen. Parallel bereitet die ukrainische Quantum-Tochter WIY Drones neue nationale Geschwindigkeitsrekorde mit den FPV-Abfangdrohnen STRILA und SPYS vor.

Was sind FPV-Abfangdrohnen?FPV steht für First Person View und bezeichnet Drohnen, die über eine Kamera an Bord in Echtzeit aus der Perspektive des Fluggeräts gesteuert werden. Der Pilot sieht das Kamerabild meist über eine spezielle Videobrille oder einen Monitor und kann die Drohne dadurch besonders präzise und schnell manövrieren. Ursprünglich stammt die Technik aus dem Modellflug und dem Drohnenrennsport. Im militärischen Bereich werden FPV-Drohnen heute unter anderem für Aufklärung, Angriffe und als Abfangdrohnen gegen andere unbemannte Fluggeräte eingesetzt. Offizielle Anerkennung steht noch aus Quantum Systems spricht bereits von einem gebrochenen Weltrekord. Tatsächlich handelt es sich bisher um einen internen Testflug. Erst ein geplanter Zertifizierungsflug soll die 699 km/h offiziell bestätigen.

Daneben existiert bereits ein höherer, aber nicht anerkannter Bestwert. Der australische Entwickler Benjamin Biggs erreichte mit einer selbst entwickelten Drohne nach eigenen Angaben rund 729 km/h. Da der Flug nicht offiziell vermessen wurde, gilt dieser Wert lediglich als inoffizieller Rekord.