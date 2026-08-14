Diese Karte zeigt: Eine Marke herrscht über fast alle Länder der Welt

Dass Toyota die weltweit absatzstärkste Automarke ist (und das schon seit einigen Jahren), dürfte die wenigen Autokenner überraschen. In wie vielen einzelnen Ländern die Japaner die Marktführerschaft erobert haben, ist in dieser Ausprägung dann allerdings doch verblüffend. Es ist durchaus eindrucksvoll, wie oft das rote Logo auf weißem Untergrund auf jener Weltkarte zu sehen ist, die das spanische Technologieunternehmen World Wide Mobility veröffentlicht hat.

Kaufentscheidung auf Basis handfester Kriterien Demnach dominierte Toyota 2025 die weltweiten Automärkte so deutlich wie kein anderer Hersteller: In großen Teilen Afrikas, des Nahen Ostens, Asiens und Ozeaniens sowie in zahlreichen Ländern Lateinamerikas ist die japanische Marke die Nummer eins. Der Befund ist mehr als ein hübsches Kartenbild – er zeigt, wie stark sich Kaufentscheidungen in vielen Regionen an handfesten Kriterien orientieren. Wo ein Auto zugleich Arbeitsgerät und Langzeitinvestition ist, zählen vor allem Verlässlichkeit, robuste Technik und kalkulierbare Kosten.

Genau hier spielt Toyota seine traditionellen Stärken aus. Das Image der Langlebigkeit, ein breites Portfolio vom Kleinwagen bis zum Pick-up und die weltweit dichte Service- und Händlerstruktur wirken wie ein Verstärker in Märkten mit schwieriger Infrastruktur. Hinzu kommt der Vorsprung bei Hybridantrieben: In Ländern, in denen Elektromobilität noch an Ladeinfrastruktur, Strompreisen oder Förderkulissen scheitert, gelten Voll- und Plug-in-Hybride vielerorts als pragmatischer Zwischenschritt – und Toyota als naheliegender Anbieter.

World Wide Mobility

Differenziertes Bild in Europa In Europa fällt das Bild differenzierter aus – hier hält Volkswagen in mehreren Ländern eine starke Führungsposition. Die Zugpferde sind Deutschland und Großbritannien, doch auch in Österreich und in mehreren Ländern des Balkans ist VW die Nummer eins. Der Konzern profitiert von der jahrzehntelangen Marktpräsenz seiner Kernmarke, einem Modellprogramm, das europäische Volumen-Segmente präzise bedient, und der Balance aus wahrgenommener Qualität, Technik und Preis. Trotz wachsender Konkurrenz – nicht zuletzt aus Asien – bleibt VW für viele Käufer der Referenzpunkt, gerade bei Kompakt- und Familienfahrzeugen, in denen Stückzahlen und Flottenkunden traditionell über Marktführerschaft entscheiden.

Auffällig ist dennoch: In Ländern, in denen namhafte Automarken ihren Stammsitz haben, liegen diese auch in der Käufergunst vorn: Volvo in Schweden, Renault in Frankreich, Fiat in Italien, Skoda in Tschechien oder Dacia in Rumänien. Doch schon in Spanien die Überraschung: Nicht Seat oder Cupra liegen hier vorn, sondern... Toyota. Genau wie in Irland, Finnland, Polen und der Ukraine übrigens.

Toyota in USA vorn, Ford in Kanada Nordamerika wiederum zeigt, wie regional geprägt Marktdominanz sein kann: In Kanada bleibt Ford 2025 die meistverkaufte Marke. Entscheidend ist die anhaltende Stärke bei Pick-ups und Nutzfahrzeugen – Fahrzeugklassen, die dort nicht nur Lifestyle, sondern vielfach Arbeitsmittel sind. In den USA ist das Bild zwar fragmentierter, doch Fords Pick-up-Kompetenz sichert weiterhin hohe Volumina, während Toyota im Gesamtmarkt sichtbar an Bedeutung gewinnt.

Dennoch ist es überraschend, dass Toyota als Marke in den USA schon jetzt dominiert. Zwar ist der Vorsprung zum Rivalen Ford knapp, doch er wächst. Lag er 2024 nur bei knapp 13.000 Einheiten, waren es ein Jahr später bereits über 50.000 Autos (fast 2,15 zu 2,10 Millionen Fahrzeuge). Ebenfalls spannend in diesem Zusammenhang: Betrachtet man den Absatz der Autokonzerne, ist General Motors die eindeutige Nummer eins in den Vereinigten Staaten. Aber eben nur, wenn man die GM-Marken Chevrolet, GMC, Cadillac und Co. addiert.

Weltkarte mit Fragezeichen Natürlich ist die Weltkarte von World Wide Mobility mit Vorsicht zu genießen. In vielen Ländern der Welt werden die Absatzzahlen von Autoherstellern und -modellen schließlich nur ungenau oder gar nicht erfasst. Und die Spanier gehen nicht näher darauf ein, wie sie die Zahlen aus Madagaskar, Nicaragua oder Nordkorea konkret ermittelt haben wollen. Doch Stichproben für mehrere relevante Märkte haben die Angaben des auf Software- und White-Label-Lösungen für Carsharing-Plattformen, Autovermietungen, Fahrzeugabonnements und Mobilitätsbudgets spezialisierten Unternehmens bestätigt.