Eagle V der Bundeswehr: Was macht sein Getriebe so besonders?

Das 2500 SP ist ein vollautomatisches Wandlergetriebe des US-Herstellers Allison Transmission. Entwickelt wurde es für militärische Radfahrzeuge und andere schwere Spezialfahrzeuge. Im Eagle V übernimmt es die Kraftübertragung zwischen dem Cummins-Motor und dem permanenten Allradantrieb.

Anstelle einer herkömmlichen Trennkupplung nutzt das Allison 2500 SP einen hydrodynamischen Drehmomentwandler zur Kraftübertragung. Er überträgt die Motorleistung über einen geschlossenen Ölkreislauf und ermöglicht ein gleichmäßiges Anfahren. Beim Anfahren kann der Wandler das an den Rädern verfügbare Drehmoment kurzfristig erhöhen. Das erleichtert das Fahren auf losem Untergrund, an Steigungen oder mit hoher Zuladung.

Sensoren errechnen den Schaltzeitpunkt Die eigentlichen Gangwechsel übernimmt ein elektronisch gesteuertes Planetengetriebe. Sensoren erfassen fortlaufend Motordrehzahl, Geschwindigkeit und Lastzustand. Aus diesen Daten berechnet die Getriebesteuerung den passenden Schaltzeitpunkt. Der Fahrer muss weder kuppeln noch manuell schalten. Gleichzeitig bleibt die Kraftübertragung während des Schaltvorgangs weitgehend erhalten, wodurch sich das Fahrzeug auch im Gelände kontrolliert bewegen lässt.

Die Eagle-Familie bei der Bundeswehr Die Bundeswehr führte den Eagle im Jahr 2008 mit dem Eagle IV ein. Die geschützten 4×4-Fahrzeuge wurden zunächst für den Einsatz in Afghanistan beschafft. Sie dienten unter anderem als Führungs- und Funktionsfahrzeuge sowie für Fernmelde-, Aufklärungs- und Spezialaufgaben. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Rüstvarianten für unterschiedliche Einsatzprofile.

Ergänzt wird die Familie inzwischen durch den Eagle V 6×6. Die dreiachsige Ausführung dient als mittleres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug und soll den Duro 3 Yak ablösen. Das längere Fahrgestell bietet zusätzlichen Platz für medizinische Ausstattung sowie den Transport von Verwundeten. Aktuelle sind 591 Eagle IV und Eagle V in der 4×4-Ausführung sowie 80 Eagle V 6×6 – insgesamt rund 671 Fahrzeuge – im Einsatz. Übrigens: Die früheren Eagle-V-Versionen sind standardmäßig als 5-Stufen-Automatik programmiert

Die Bundeswehr hat mit General Dynamics European Land Systems einen Rahmenvertrag über die bislang größte Eagle-Beschaffung ihrer Geschichte geschlossen. Fest bestellt sind 2.610 Eagle V 4×4 als Führungs- und Verbindungsfahrzeuge sowie 360 Eagle V 6×6 als Sanitätsfahrzeuge. Zusätzlich besteht eine Option auf bis zu 2.000 weitere Fahrzeuge. Für die zunächst 2.970 bestellten Eagle liefert Allison Transmission rund 3.000 Vollautomatikgetriebe des Typs 2500 SP. Die Auslieferung soll 2027 beginnen.

Anm. d. Red.: Das Aufmacherbild dient nur zur Illustration und ist nicht die korrekte technische Darstellung.