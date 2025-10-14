Fabian Kneule (EnBW mobility+): "Unterstützung beim Strompreis wäre hilfreich"

Weshalb bedarf es aus Ihrer Sicht keiner weiteren staatlichen Förderung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur? Gibt es hier schon ausreichenden und flächendeckenden Wettbewerb um Ladestandorte? Unsere Ausbauziele orientieren sich an den prognostizierten Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen – eine Entwicklung, die wir fortlaufend analysieren und bewerten. Daraus ergibt sich ein klarer Fahrplan, der sich am tatsächlichen Bedarf orientiert. Parallel dazu beobachten wir, dass der Wettbewerb um attraktive Standorte längst in vollem Gange ist. Wir sind gut aufgestellt, denn die EnBW-Ladeinfrastruktur ist heute bereits flächendeckend verfügbar und wird weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut. In den vergangenen Jahren sind wir erheblich in Vorleistungen gegangen und haben massiv investiert – mit dem Ziel, eine verlässliche und leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen, die den Hochlauf der Elektromobilität nachhaltig unterstützt. Vor diesem Hintergrund sehen wir derzeit keinen Anlass für zusätzliche staatliche Fördermaßnahmen bei der Ladeinfrastruktur in Deutschland.

Die EnBW fordert "Kaufanreize für Elektrofahrzeuge". Was ist damit gemeint – eine Wiederauflage der "Kaufprämie"? Aus unserer Sicht sind alle Maßnahmen sinnvoll, mit denen sich die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen gezielt stärken und gleichzeitig die Gesamtkosten über die Lebensdauer der Autos – also die Total Cost of Ownership – spürbar senken lassen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Neuwagen, auch der Gebrauchtwagenmarkt rückt in den Fokus, zumal die Bundesregierung gerade richtigerweise über Kaufprämien für beide Bereiche spricht. Wichtig ist allerdings, dass die neuen Fördermaßnahmen die breite Masse ansprechen müssen, nur so steigt die E-Auto-Nachfrage.

Wir begrüßen daher die Diskussion über zwei gezielte Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität: einkommensabhängige Kaufprämien mit einer Obergrenze bei den Fahrzeugpreisen und ein Social-Leasing-Programm nach französischem Vorbild, das einkommensschwachen Haushalten den Zugang erleichtert. Beides sind aus unserer Sicht sinnvolle Ansätze, um die E-Auto-Nachfrage gezielt zu stärken.

Was würden mögliche Pläne der Bundesregierung bewirken, Kaufprämien auch bei der Anschaffung von Gebrauchtwagen zu gewähren? Das würde den Zugang zur E-Mobilität für viele Menschen nochmals deutlich erleichtern. Um das Vertrauen in den Gebrauchtwagenmarkt weiter zu stärken, könnte die Förderung von Batterie-Checks ebenfalls ein wirkungsvoller Hebel sein. Und nicht zuletzt: Die geplante Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge bis 2035 begrüßt die EnBW ausdrücklich – sie setzt ein klares Signal für Klimaschutz und Mobilitätswende und stärkt insbesondere die private Nachfrage. Darüber hinaus wäre eine staatliche Unterstützung beim Strompreis hilfreich, beispielsweise durch konkret definierte Netzentgeltzuschüsse für Ladeinfrastrukturbetreiber oder durch die Anwendung des Industriestrompreises auf die Ladenetzbetreiber. Wichtig ist, dass die Kaufanreize für Privatkunden verlässlich und mit einer konkreten Höhe und Laufzeit versehen sind. Sie sollten als temporäre Brücke dienen, bis sich die wirtschaftlichen Vorteile von E-Fahrzeugen vollständig entfalten.

Beim sogenannten Autogipfel war kein führender Ladestromanbieter vertreten. Warum wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll gewesen? Aus unserer Sicht ist das Ergebnis des Autogipfels wichtig, weil mit den Anreizen die richtigen Impulse gesetzt werden. Klar ist aber auch, dass es sinnvoll ist, ebenfalls Ladeinfrastrukturbetreiber mit in die Diskussionen einzubinden, wenn es um die Gestaltung der Elektromobilität geht.

Wäre ein Kaufanreiz für E-Autos nicht schon deshalb riskant, weil die Hersteller diesen dann einpreisen? Das lässt sich natürlich nie ausschließen, aber der öffentliche Druck kann hier viel bewirken. Das zeigt sich am Beispiel des geplanten staatlichen Zuschusses von 6,5 Milliarden Euro zur Senkung der Netzentgelte im Jahr 2026: Zwar kann auch hier im Vorfeld die Weitergabe nicht garantiert werden, doch es ist davon auszugehen, dass sie erfolgt – zum einen werden die Verbraucherschützer sehr genau hinschauen, zum anderen sorgt die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit dafür. Ein ähnlicher Mechanismus wäre auch bei Kaufanreizen für Elektrofahrzeuge denkbar und würde die Glaubwürdigkeit staatlicher Maßnahmen stärken. So lässt sich sicherstellen, dass die Förderung tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt und ihre Wirkung entfalten kann.