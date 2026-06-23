Ende des Tank-Rabatts - Anfang der Sommer-Ferien: In diesen Bundesländern wirds tricky

Ausgerechnet in den deutschen Bundesländern, in denen die ersten Urlauber in die Sommerferien starten, könnte die Nachfrage nach Benzin und Diesel besonders stark steigen.

Während viele Fahrer darauf setzen, erst kurz vor dem Ende des Tankrabatts noch einmal günstig vollzutanken, könnte genau diese Strategie zum Problem werden. Je mehr Autofahrer gleichzeitig tanken, desto schneller werden die noch vergünstigt versteuerten Kraftstoffmengen verkauft. Für einige Bundesländer beginnt diese Phase bereits in wenigen Tagen.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Sommerferien beginnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits am 27.06.2026. Damit fallen die letzten Tage des Tankrabatts direkt mit dem Beginn der ersten großen Urlaubswelle zusammen. Viele Familien werden ihre Fahrzeuge unmittelbar vor der Abfahrt noch einmal volltanken. Gleichzeitig endet nur drei Tage später die staatliche Entlastung auf Kraftstoffe.

Für Autofahrer in diesen Ländern spricht deshalb vieles dafür, günstige Preise bereits vor dem Ferienbeginn zu nutzen und nicht auf den Zeitraum vom 27.6. bis 30.6. zu warten.

Niedersachsen und Bremen Nur wenige Tage später starten auch Niedersachsen und Bremen in die Sommerferien. Dort beginnt die Reisezeit am 02.07.2026. Autofahrer treffen dort auf eine andere Situation. Der Tankrabatt ist dann bereits ausgelaufen. Gleichzeitig dürfte die Nachfrage durch Ferienreisende hoch bleiben.

Wer Anfang Juli in den Urlaub startet, könnte deshalb bereits auf ein höheres Preisniveau treffen.

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen die Sommerferien erst am 06.07.2026. Der unmittelbare Druck durch den Ferienverkehr fällt damit etwas geringer aus. Allerdings könnten sich die Auswirkungen des ausgelaufenen Tankrabatts zu diesem Zeitpunkt bereits im Markt bemerkbar machen.

Auch dort lohnt sich daher ein Blick auf die Preisentwicklung in den letzten Junitagen, je nachdem, wie lange man im Voraus tanken kann.

Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen startet erst am 13.07.2026 in die Sommerferien. Baden-Württemberg folgt am 30.07.2026, Bayern am 03.08.2026. Zu diesen Terminen gibt es keine Einflüsse durch den Tank-Rabatt mehr. Hier zählen die üblichen Marktregeln: Nachfrage, Ölpreis, internationale Konfliktsituationen sowie der Dollarkurs.

Es bleibt den Spätfahrern also nur, kurz vor 12 Uhr an der Tankstelle zu sein, dann sind die Preise kurz vor der erlaubten Preis-Steigerung mittags am niedrigsten.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.