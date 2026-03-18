Erster Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day": So viel Auto steckt im neuen Spider-Man

Schon die ersten Bilder sind dichter dran. Verkehr, enge Straßen, Einsatzfahrzeuge. Spider-Man bewegt sich nicht über allem, sondern mittendrin. Er landet auf Autos, zieht sich daran entlang und wird Teil der Verfolgungen.

Diese Autos fallen auf Das Stadtbild wirkt vertraut. Gelbe Taxis tauchen immer wieder auf und sorgen für das typische New-York-Gefühl. Dazwischen stehen Lieferwagen und Transporter, die den Verkehr verdichten. Die Szenen wirken dadurch enger und unruhiger. In den Actionpassagen dominieren Polizeifahrzeuge. Mehrere Streifenwagen auf Basis des Dodge Charger sind zu sehen, dazu größere Police-SUVs vom Typ Ford Explorer. Sie treiben die Verfolgungen voran und geben das Tempo vor.

Die Kamera bleibt oft nah am Geschehen. Für diese Perspektiven kommt bei den Dreharbeiten ein umgebauter Mercedes GLE als Kamerafahrzeug zum Einsatz. Dadurch entstehen Bilder auf Höhe der Autos. Eine Szene sticht heraus. Ein BMW 5er der aktuellen Generation G60 fährt durch eine Verfolgung, während Spider-Man auf dem Dach steht. Laut Aufnahmen handelt es sich um einen 550e xDrive.

Diese Bilder stammen aus den Dreharbeiten in Glasgow in Schottland. Die Stadt dient im Film als Ersatz für New York, weshalb der BMW mit US-Kennzeichen unterwegs ist. Auch die umliegenden Fahrzeuge wurden entsprechend angepasst, um das typische Stadtbild nachzubilden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Peter Parker steht mehr im Mittelpunkt Der Trailer deutet an, dass die Geschichte wieder stärker auf Peter Parker selbst fokussiert ist. Nach den Ereignissen des letzten Films lebt er ohne öffentlich bekannte Identität. Sein Umfeld erkennt ihn nicht mehr, Unterstützung fällt weg.

Gleichzeitig häufen sich neue Konflikte. Mehrere Gegner tauchen parallel auf, darunter Scorpion und Tombstone. Auch der Punisher wird gezeigt und geht offenbar nicht zimperlich vor. Das führt zu direkten Konfrontationen mit Spider-Man.

Eine zentrale Rolle scheint eine Veränderung bei Peter Parker zu spielen. Im Trailer wird angedeutet, dass sich sein Körper verändert. Diese Entwicklung wirkt wie ein zusätzlicher Konflikt neben den äußeren Bedrohungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Hinzu kommen Figuren aus dem erweiterten Marvel-Umfeld. Bruce Banner ist zu sehen, ebenso weitere bekannte Charaktere. Das deutet darauf hin, dass die Geschichte zwar wieder lokaler wirkt, aber dennoch in größere Zusammenhänge eingebunden bleibt.

Filmstart "Spider-Man: Brand New Day" startet am 30.07.2026 in Deutschland. Regie führt Destin Daniel Cretton.