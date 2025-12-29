Ex-Boxweltmeister crasht in Nigeria: Anthony Joshua überlebt schweren Autounfall

Nach Angaben der Polizei kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Joshua selbst erlitt nur leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr (Ortszeit) auf der stark befahrenen Schnellstraße Lagos–Ibadan im Bundesstaat Ogun. Nach Polizeiangaben saß der 36-Jährige auf dem Rücksitz eines Lexus-SUV, als das Fahrzeug mit einem geparkten Lastwagen kollidierte. Zwei Mitfahrer des Wagens starben noch an der Unfallstelle.

Ursache offenbar geplatzter Reifen Laut eines Sprechers der Polizei von Ogun State soll ein geplatzter Reifen der Fahrer des SUV wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Joshua wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen leichter Verletzungen behandelt wurde. Unbestätigte Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen ihn mit bloßem Oberkörper und Glassplittern auf der Haut, während er von Helfern aus dem beschädigten Wagen gezogen wird.

Eddie Hearn, Joshuas langjähriger Promoter, erklärte gegenüber britischen Medien, man versuche derzeit, direkten Kontakt mit dem Boxer aufzunehmen: "Wir möchten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Nach allem, was wir bisher wissen, scheint es ihm den Umständen entsprechend gut zu gehen." Auch Joshuas Management bestätigte, dass er bei Bewusstsein sei und medizinisch versorgt werde.

Urlaub nach K.o.-Kampf gegen Jake Paul Joshua hält sich derzeit zu Urlaubszwecken in Afrika auf, nachdem er vor rund zwei Wochen in Miami den Internet-Star Jake Paul in der sechsten Runde durch K.o. besiegt hatte. Der Unfall ereignete sich unweit von Sagamu, nahe der Ortschaft Makun – einer Region, aus der Joshuas Familie stammt.

Anthony Joshua wurde 1989 in Watford (Großbritannien) geboren. Seine Eltern stammen aus Nigeria, wohin er regelmäßig reist. Der Brite gewann 2012 olympisches Gold in London und eroberte anschließend mehrere Weltmeistertitel der Verbände IBF, WBA und WBO. Sein spektakulärer Sieg über Wladimir Klitschko 2017 im Wembley-Stadion gilt bis heute als einer der bedeutendsten Kämpfe des modernen Schwergewichts.

Ed Mulholland via Getty Images Anthony Joshua schickte Internet-Star Jake Paul mit einer harten Rechten auf die Bretter. Paul brach sich dabei den Kiefer.

Nach Niederlagen gegen Andy Ruiz Jr. und Oleksandr Usyk verlor Joshua zeitweise seine Titel, blieb aber einer der bekanntesten Boxer der Welt. Zuletzt hatte er eine mögliche Rückkehr in den Ring gegen Tyson Fury für 2026 in Aussicht gestellt.

Die nigerianische Polizei hat angekündigt, die genauen Umstände des Unfalls zu untersuchen. Die beiden Todesopfer wurden in die Leichenhalle des Livewell Hospital in Sagamu gebracht. Eine offizielle Unfallursache steht noch aus.