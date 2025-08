Fahranfänger aufgepasst: Diese Sonderregeln gelten - auch im Ausland

Wer in Deutschland erstmalig eine Fahrerlaubnis der Klassen A (Motorrad), B (Pkw) C (Lkw) oder D (Bus) erwirbt, erhält seinen Führerschein zunächst nur auf Probe. Die sogenannte Probezeit, in der sich der Fahranfänger bewähren muss, beträgt zwei Jahre. Verkehrsverstöße, besonders die, die mit einem Punkt als Strafe verknüpft sind, sowie Straftaten haben für die Fahranfänger führerscheinrechtliche Konsequenzen. Neben der eigentlichen Strafe verlängert sich die Probezeit von zwei auf vier Jahre. Zusätzlich wird ein Aufbauseminar verordnet. Darüber hinaus gibt es noch weitere Eskalationsstufen, an deren Ende die Fahrerlaubnis entzogen wird. Für junge Fahrer ebenfalls relevant: unter 21 Jahren gilt eine strikte 0-Promille-Grenze. Wer sich nicht daran hält, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen.