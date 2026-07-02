Fahrverbot für Touristen: Salzburg macht für Autos dicht

Tagesgäste dürfen mit ihrem Auto große Teile der Altstadt nicht mehr anfahren und müssen stattdessen Park-and-Ride-Angebote am Stadtrand nutzen. Betroffen sind vor allem Urlauber, die nur für einen Tagesausflug nach Salzburg kommen. Für Hotelgäste, Anwohner und zahlreiche weitere Gruppen gelten dagegen Ausnahmen.

Ziel ist es, den innerstädtischen Verkehr zu reduzieren. Besonders an Wochenenden und während der Salzburger Festspiele kommt es regelmäßig zu langen Staus, weil zahlreiche Tagesgäste versuchen, möglichst nah an die Sehenswürdigkeiten heranzufahren. Nach Angaben der Stadt sollen täglich rund 1.000 Autofahrten aus dem historischen Zentrum verlagert werden.

Fahrverbot gilt während der Sommerferien Die neue Sommerregelung gilt vom 1.7. bis einschließlich 31.8.2026. Sie betrifft den Bereich rund um die Salzburger Altstadt mit den Zufahrten über den Müllner Hügel, das Sigmundstor (Neutor), die Imbergstraße und die Schwarzstraße auf Höhe des Makartplatzes.

Die Stadt wirbt deshalb mit dem Motto "Weniger Stau, mehr Stadt". Nach Einschätzung der Stadtverwaltung könnte bereits eine Verringerung um rund 1.000 Autofahrten pro Tag für eine spürbare Entlastung sorgen.

Diese Autofahrer dürfen nicht mehr in die Altstadt fahren Die Regelung richtet sich in erster Linie an Tagesausflügler ohne berechtigten Anlass für die Einfahrt in die Innenstadt. Nicht betroffen sind dagegen Fahrzeuge mit folgenden Kennzeichen:

Salzburg-Stadt (S)

Salzburg-Umgebung (SL)

Hallein (HA)

Berchtesgadener Land (BGL, BGD, REI und LF) Daneben bestehen weitere Ausnahmen unter anderem für:

Hotelgäste mit Buchungsbestätigung

Beschäftigte mit Arbeitsplatz in der Innenstadt

Lieferverkehr

Fahrten zur medizinischen Versorgung

Menschen mit Behinderung

Einsatz- und Versorgungsfahrzeuge Für einzelne Ausnahmen kann ein entsprechender Nachweis verlangt werden. Die Stadt stellt dafür Formulare zur Verfügung.

Park-and-Ride ersetzt die Fahrt bis in die Innenstadt Wer als Tagesgast nach Salzburg fährt, soll sein Fahrzeug künftig auf einem der Park-and-Ride-Plätze abstellen. Das Tagesticket kostet 7,50 Euro.

Im Preis enthalten sind:

ganztägiges Parken

ein Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr

Nutzung durch bis zu fünf Personen Zur Verfügung stehen Park-and-Ride-Anlagen an folgenden Standorten:

Messe

Designer Outlet Center

Flughafen

Salzburg Süd Von dort gelangen Besucher mit Bus oder Obus direkt in die Innenstadt.

Kontrollen laufen schrittweise an Nach Angaben der Stadt sollen die Zufahrtsbeschränkungen zunächst durch Polizeikontrollen überwacht werden. Später ist zusätzlich eine Videoüberwachung vorgesehen. Wer ohne Ausnahme in die Verbotszone einfährt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 80 Euro rechnen.

Die Salzburger Regelung erinnert an Zufahrtsbeschränkungen in mehreren europäischen Städten. Besonders in Italien sind sogenannte verkehrsbeschränkte Innenstädte weit verbreitet. Dort dürfen häufig nur Anwohner, Lieferverkehr oder Fahrzeuge mit besonderer Genehmigung in die historischen Zentren fahren.