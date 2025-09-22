Falsches Tempo 50 Schild in 30er-Zone: Müssen geblitzte Autofahrer jetzt zahlen?

Wegen des Schildes wurden mehrere Autofahrer fälschlicherweise geblitzt. Die Manipulation fiel am frühen Donnerstagmorgen (18.9.2025) auf, als ein Zeuge die Polizei informierte. Beamte entfernten das falsche Verkehrszeichen, sodass das ursprüngliche Schild wieder sichtbar war. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

Ermittlungen und rechtliche Bewertung Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der betroffenen Straße in Freudenberg-Oberheuslingen um einen unübersichtlichen Abschnitt mit einer Bushaltestelle, die von Schulkindern genutzt wird. Dort gilt regulär Tempo 30. Polizeisprecher Niklas Zankowski erklärte gegenüber "Bild": "Es handelt sich dort um eine kurvige und unübersichtliche Straße. Außerdem gibt es eine Bushaltestelle, die von Schulkindern benutzt wird."

Der Kreis Siegen-Wittgenstein kündigte an, die Blitzerfotos auszuwerten. Zum einen erhoffen sich die Verantwortlichen Hinweise auf die Täter. Zum anderen sollen betroffene Autofahrer entlastet werden. Ein Sprecher des Kreises stellte klar: "Wegen der Täuschung der Verkehrsteilnehmer werden wir etwaige Geschwindigkeitsverstöße nicht ahnden."

Keine Strafen für Autofahrer Wie viele Fahrzeuge tatsächlich von der Radarfalle ausgelöst wurden, ist bislang nicht bekannt. Juristisch gilt in einer solchen Situation, dass Autofahrer sich auf die sichtbare Beschilderung verlassen dürfen.