Die A1-Raststätte Würenlos, im Volksmund liebevoll "Fressbalken" genannt, ist vielen Autofahrern ein Begriff. Doch seit April 2026 herrschen dort knallharte Regeln: Wer sein Auto oder seinen Lkw auf einem der markierten Busparkplätze abstellt, muss mit der hohen Geldstrafe rechen. 2.000 Franken, umgerechnet 2.100 Euro werden fällig.Der Hintergrund: Besonders zu Stoßzeiten und an Feiertagen blockieren Autofahrer und Lkw-Fahrer regelmäßig die Parkplätze, die eigentlich ausschließlich für Reisebusse reserviert sind. Die Folge: Reisebusse finden keinen Platz mehr – und das ist nicht nur ärgerlich, sondern gefährlich. Denn Busfahrer sind gesetzlich verpflichtet, Ruhezeiten einzuhalten. Ohne geeignete Parkplätze wird das unmöglich. Übermüdete Fahrer am Steuer sind ein enormes Sicherheitsrisiko.Gericht musste Strafe festsetzenZunächst versuchte das Sicherheitspersonal vor Ort, Falschparker direkt anzusprechen und wegzuschicken. Doch die Einsicht hielt sich offenbar in Grenzen. Die Betreiberfirma H&B Real Estate AG wandte sich deshalb an das Bezirksgericht Baden – mit Erfolg.Das Gericht erließ bereits im Dezember 2025 ein offizielles Verbot, das nun seit April 2026 in Kraft ist. Die Regelung gilt für die nächsten 20 Jahre.\n\t\t\t,\n\t\tWas Reisende wissen solltenDie Regelung betrifft ausdrücklich auch Wohnmobile und Transporter. Für Fernfahrer stehen auf dem weitläufigen Gelände separate Lkw-Bereiche zur Verfügung. Wer sich unsicher ist, sollte lieber zweimal hinschauen, bevor er parkt – oder das Sicherheitspersonal fragen.Die Raststätte Würenlos liegt verkehrsgünstig zwischen Zürich und Bern und zählt zu den am stärksten frequentierten Anlagen der Schweiz. Wer dort unterwegs ist, sollte die neuen Regeln ernst nehmen.\n\t\t\t,\n\t\tSicherheit geht vorDie Situation in Würenlos zeigt ein generelles Dilemma: Während der Güter- und Personenverkehr auf Europas Straßen stetig zunimmt, hinkt die Infrastruktur hinterher. Zu wenige Lkw-Parkplätze, überfüllte Rastanlagen und gestresste Berufskraftfahrer sind die Folge.Die Schweizer Unfallverhütungsstelle weist seit langem darauf hin, dass Übermüdung am Steuer zu den häufigsten Unfallursachen gehört. Wenn also Reisebusse ihre vorgeschriebenen Stopps nicht einhalten können, betrifft das nicht nur die Passagiere – sondern alle auf der Strecke.\n\t\t\t,\n\t\t