AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Ferrari-Teststrecke E-Vortex: Hier testet Ferrari seine Geheimnisse

Ferrari E-Vortex - neue Teststrecke
Hier testet Ferrari seine Geheimnisse

Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat eine neue Teststrecke eingeweiht. Die E-Vortex getaufte Anlage erweitert das Fiorano-Areal.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.10.2025
Als Favorit speichern
Ferrari E-Vortex Teststrecke Testgelände Fiorano
Foto: Ferrari

Ferrari hat seine Test-Infrastruktur mit einem neuen Testareal neben der Hausrennstrecke Fiorano erweitert. Der Bau der E-Vortex getauften neuen Anlage wurde in weniger als vier Monaten abgeschlossen.

Besser testen, besser abschirmen

Das neue Testgelände bietet auf einer Fläche von rund 37.000 Quadratmetern unter anderem einen Rundkurs mit Steilkurve und Gefäll/Steigungsstrecke mit einer Länge von 1.887 Metern, eine 600 Meter lange Gerade, einen Handlings-Parcours sowie Abschnitte mit verschiedenen Fahrbahnbelägen. Hinzu kommen rund 1.000 Quadratmeter überdachte Werkstattflächen. Die Pisten sind bis zu 14 Meter breit.

Ferrari will auf dem neuen Testareal vor allem Dynamik- und Komforttests unter absolut kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen durchführen. Zudem soll mit der neuen Teststrecke viel Testarbeit von öffentlichen Straßen auf das abgeschirmte Testgelände verlagert werden. Der Sportwagenbauer will so Erlkönigjägern entgehen und seine Geheimnisse rund um neue Modelle besser schützen.