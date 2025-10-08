Ferrari-Teststrecke E-Vortex: Hier testet Ferrari seine Geheimnisse

Ferrari hat seine Test-Infrastruktur mit einem neuen Testareal neben der Hausrennstrecke Fiorano erweitert. Der Bau der E-Vortex getauften neuen Anlage wurde in weniger als vier Monaten abgeschlossen.

Besser testen, besser abschirmen Das neue Testgelände bietet auf einer Fläche von rund 37.000 Quadratmetern unter anderem einen Rundkurs mit Steilkurve und Gefäll/Steigungsstrecke mit einer Länge von 1.887 Metern, eine 600 Meter lange Gerade, einen Handlings-Parcours sowie Abschnitte mit verschiedenen Fahrbahnbelägen. Hinzu kommen rund 1.000 Quadratmeter überdachte Werkstattflächen. Die Pisten sind bis zu 14 Meter breit.