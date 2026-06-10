Feuerwehrmann bei Blaulichtfahrt geblitzt: Gericht kassiert Bußgeldbescheid

Das Amtsgericht Eilenburg sprach den Tauchaer Feuerwehrmann Ray Lange am 9. Juni 2026 frei. Das Gericht kippte damit den Bußgeldbescheid der Stadt Taucha, der nach einer Einsatzfahrt vom 7. Mai 2025 ein Fahrverbot auslöste.

Im Kern stützte sich das Urteil auf zwei Punkte: Erstens fehlte dem Tempo-30-Schild im Baustellenbereich zum Tatzeitpunkt nach Ansicht des Gerichts die rechtliche Grundlage, weil die Geschwindigkeitsbegrenzung in der maßgeblichen Bauphase nicht (mehr) von einer wirksamen verkehrsrechtlichen Anordnung gedeckt war. Zweitens bejahte das Gericht die Sonderrechte nach § 35 StVO im konkreten Einsatz.

Die Zahlen: So sah der Bescheid der Stadt aus Die Stadt Taucha belegte Lange damals mit einem Bußgeld von 340 Euro (inklusive Gebühren und Auslagen 368,50 Euro), zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot. Geblitzt hatte die Anlage das Drehleiterfahrzeug mit 72 km/h; nach Toleranzabzug setzte die Behörde 69 km/h an.

Damit ging es nie um die Messung selbst: Das Gericht sah die Messung laut Taucha kompakt als technisch sauber an. Es ging am Ende darum, welche Höchstgeschwindigkeit dort überhaupt rechtlich galt – und wie Sonderrechte im Einsatz in dieser konkreten Situation wirken.

Sonderrechte: Keine starre Grenze, aber klare Prüfung Der Richter machte im Verfahren deutlich: Sonderrechte bedeuten keinen Freifahrtschein. Gleichzeitig zog das Gericht keine fixe Geschwindigkeits-Überschreitungsgrenze ein – nach dem Motto "bis X km/h geht’s, darüber nicht".

Stattdessen stellte der Richter auf die Umstände ab, die Einsatzkräfte in der Praxis ständig abwägen müssen: Sicht, Wetter, Verkehrsaufkommen und konkrete Gefährdung Dritter. Laut Taucha kompakt wertete das Gericht die Situation zugunsten von Lange, auch wegen seiner langjährigen Fahrpraxis als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter.

Rico Löb / Pixabay Sicht, Wetter, Verkehrsaufkommen und konkrete Gefährdung Dritter: Einsatzkräfte müssen bei Blaulichtfahrten viele Bedingungen abwägen.

Warum das Urteil bundesweit so viele interessiert Der Fall traf einen Nerv, weil er weit über Taucha hinaus die Frage berührt: Wie gehen Kommunen mit Einsatzfahrten um, wenn der Blitzer auslöst – und wie viel Rückhalt spüren Ehrenamtliche, wenn es Streit gibt?

In Taucha bekam das Ganze eine zusätzliche Sprengkraft: Der Konflikt schwächte die Freiwillige Feuerwehr personell: Lange beendete nach 34 Jahren seinen Dienst, weitere Kameraden folgten seinem Beispiel.

Die Stadt Taucha versucht jetzt, die Wogen zu glätten Nach dem Freispruch positionierte sich die Stadtverwaltung versöhnlicher. In ihrer Stellungnahme teilt sie die Einschätzung, dass bei zugrunde gelegten 50 km/h eine Überschreitung um 19 km/h im Einsatz unter den festgestellten Umständen verhältnismäßig sein könne.

Die Stadt betont außerdem, sie habe gegen den Fahrer des vorausfahrenden Hilfeleistungslöschfahrzeugs nicht eingegriffen, das ebenfalls geblitzt wurde. Am Ende kündigt die Verwaltung eine hausinterne Auswertung an und unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Trotz Freispruch: Die Bruchstellen bleiben sichtbar Das Urteil bringt Entlastung – aber es bringt nicht automatisch Versöhnung. Taucha kompakt zitiert etwa den ehemaligen Wehrleiter Cliff Winkler mit einem "zerrütteten" Verhältnis zur Stadtverwaltung.

Und Ray Lange selbst zieht eine klare Linie: Er schließt eine Rückkehr aus, solange der aktuelle Bürgermeister und der Ordnungsamtsleiter im Amt bleiben. Genau hier zeigt sich, wie tief der Streit sitzt – auch nach dem gerichtlichen Schlussstrich unter das Bußgeldverfahren.

Daimler Truck Feuerwehrautos sind technisch komplex ausgerüstete Fahrzeuge, die möglichst zügig zum jeweiligen Einsatzort kommen sollen.

Mehr Rechtssicherheit – aber kein Grundsatzurteil Das Urteil liefert Beteiligten vor allem Orientierung für die Einzelfall-Abwägung. Es setzt jedoch keinen allgemeinen Maßstab dafür, "wie viel zu schnell" im Einsatz erlaubt ist.

Trotzdem stärkt die Entscheidung die Praxislogik, die viele Einsatzkräfte kennen: Wer Sonderrechte nutzt, muss sorgfältig abwägen – und ein Gericht schaut im Zweifel sehr konkret auf die Umstände der Fahrt, nicht nur auf den nackten km/h-Wert.

Was bedeutet das Urteil für andere Geblitzte? Das Urteil kann auch anderen Autofahrern helfen, die an derselben Stelle und im selben Zeitraum wegen "Tempo 30" belangt wurden. Wenn die Tempo‑30‑Beschränkung tatsächlich nicht (mehr) von einer wirksamen verkehrsrechtlichen Anordnung gedeckt war, fehlt solchen Bescheiden die Grundlage – dann gilt rechtlich Tempo 50.

Ein Automatismus entsteht trotzdem nicht: Jeder Bußgeldbescheid bleibt ein Einzelfall, und ein Urteil hebt nicht "von selbst" alle Verfahren auf. Am ehesten profitieren Betroffene, deren Bescheid noch nicht rechtskräftig ist – also wer noch in der Einspruchsfrist steckt oder wessen Verfahren noch läuft. Wer bereits bezahlt und den Bescheid bestandskräftig werden ließ, kommt in der Regel nur unter engen Voraussetzungen wieder heraus.

Wichtig: Das Sonderrechte-Argument aus dem Feuerwehr-Fall betrifft normale Autofahrer nicht. Für sie zählt vor allem die Frage, ob die Tempo‑30‑Anordnung am Tattag wirklich wirksam war.









