Neue Details zum Feuerwehr-Blitzer in Taucha: Retter wehrt sich vor Gericht

Feuerwehrmann Ray Lange, 55, rückt im Mai 2025 mit einer Drehleiter zu einem Einsatz in Taucha bei Leipzig aus. Er schaltet Blaulicht und Martinshorn ein. In einer Tempo-30-Baustelle blitzt ihn ein stationärer Blitzer: 72 km/h zeigt die Messung, nach Toleranzabzug stehen 69 km/h im Bescheid.

Die Stadt Taucha belegt ihn daraufhin mit einem Bußgeld von 340 Euro (inklusive Gebühren und Auslagen 368,50 Euro), zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot. Lange legt Einspruch ein. Am 9. Juni 2026 verhandelt das Amtsgericht Eilenburg über den Widerspruch.

Was beim Alarm "B2" auf dem Spiel steht Der Einsatz lief am Ende glimpflich: In einer (damals noch im Bau befindlichen) Grundschule löste die Brandmeldeanlage aus, vor Ort brannte eine defekte Klimaanlage, schreibt ZDFheute.

Spiegel-TV ordnet den Alarm als B2 ein – also als Brandeinsatz mittleren Ausmaßes, der oft mehr als einen Löschzug bindet und mit Atemschutz und mehreren Einsatzmitteln laufen kann. Genau das macht die Lage für ausrückende Kräfte heikel: Sie kennen das tatsächliche Ausmaß beim Losfahren nicht, sie kalkulieren mit dem Worst Case.

Sonderrechte ja – aber wie weit reicht das Tempo? Die juristische Kernfrage dreht sich um die Sonderrechte im Einsatz. Nach § 35 StVO darf die Feuerwehr von Verkehrsregeln abweichen, wenn das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben "dringend geboten" ist. Gleichzeitig verlangt das Gesetz, dass Einsatzkräfte die öffentliche Sicherheit und Ordnung berücksichtigen.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) sagte mehreren Medien laut ZDFheute, Sonderrechte setzten nicht alle Regeln außer Kraft; Einsatzkräfte müssten Geschwindigkeit und Risiko gegeneinander abwägen. Aktuell möchte er sich dazu nicht äußern – mit Verweis auf das laufende Verfahren lehnen aktuell auch andere Vertreter der Stadt Kommentare zu dem Vorfall ab.

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen, Gunnar Ullmann, nennt die Lage eine rechtliche Grauzone: Es gebe kein festes Maß, wie weit Einsatzkräfte das Tempo überschreiten dürften. Er kritisiert, dass der Konflikt überhaupt eskalierte – eine Belehrung oder Verwarnung hätte aus seiner Sicht gereicht. Ullmann, selbst seit 1994 Feuerwehrmann, betont, dass ihm bisher kein vergleichbarer Fall bekannt sei.

Diese Punkte treiben Lange besonders um Spiegel-TV zeigt, wie sehr Lange der Bescheid trifft – auch beruflich. Er arbeitet als Rettungssanitäter, ein Monat Fahrverbot trifft ihn nach eigenen Angaben deshalb besonders hart.

Im Beitrag schildert Lange außerdem, welche Argumente ihm aus seiner Sicht entgegengehalten werden: Andere Kräfte seien schon vor Ort gewesen, Kinder seien nicht anwesend gewesen, es habe "gar nicht so schlimm gebrannt". Genau hier prallen Perspektiven aufeinander: Die Behörde bewertet im Nachhinein das Ergebnis und die Gefahrenlage, die Einsatzkräfte starten unter Zeitdruck und ohne vollständiges Lagebild.

Daimler Truck Feuerwehrautos sind technisch sehr komplex ausgerüstete Fahrzeuge.

"Fallengelassen" beim ersten Fahrzeug Brisant wirkt ein Detail aus dem Spiegel-TV-Beitrag: Wehrleiter Cliff Winkler sagt dort, das "erste" Fahrzeug sei ebenfalls geblitzt worden – "die Geschichte wurde fallengelassen". Spiegel-TV berichtet zudem, Winkler habe sein Amt als Wehrleiter aus Protest aufgegeben und nennt das Thema "sehr absurd".

Unabhängig davon bleibt der Fall für die Freiwillige Feuerwehr ein Einschnitt: Auch Lange quittierte seinen Dienst – nach 34 Jahren, weitere Kameraden schlossen sich an.

NCAP, Decoster, DEKRA, Larissa Zindel, Feuerwehr Reutlingen, IMAGO Wenn Erstmelder Feuerwehrleute zu einem Brand rufen, wissen diese nicht im Detail, was sie vor Ort erwartet (hier bekämpfen Feuerwehrleute einen Brand mit einer Löschdecke).

Einstellung gegen Spende? Ein Angebot – und eine klare Absage Spiegel-TV greift zudem ein Angebot auf, das Lange im Beitrag beschreibt: Gegen eine Spende in Höhe von 350 Euro könne man das Verfahren einstellen. Er lehnt ab und begründet das im O-Ton damit, es habe für ihn "den Hauch einer Erpressung" gehabt und wie ein Schuldeingeständnis gewirkt.

Wichtig für die Einordnung: Solche Einstellungen gegen Geldauflage oder Spende kommen im deutschen Verfahrensalltag grundsätzlich vor und gelten nicht automatisch als ungewöhnlich. Im konkreten Fall sorgt aber gerade die Kombination aus Einsatzfahrt, Ehrenamt und Fahrverbot dafür, dass Lange jede Lösung ablehnt, die für ihn nach "Schuld kaufen" aussieht.

Der nächste Termin steht – und damit die nächste Bewährungsprobe Am 9. Juni 2026 klärt das Amtsgericht Eilenburg, ob der Bescheid Bestand hat oder ob es Spielraum zugunsten des Einsatzes sieht. Damit bekommt die Debatte einen klaren Fokus: Wie legen Gerichte Sonderrechte im Alltag aus?

Bis dahin bleibt ein bitterer Befund: Der Streit hat längst nicht nur ein Aktenzeichen, sondern auch Folgen für die Einsatzbereitschaft vor Ort.