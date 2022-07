Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Führerschein-Theorie Viel Halbwissen bei deutschen Autofahrern

Der ADAC hat in einer Umfrage das Autofahrerwissen getestet – mit erschreckendem Ergebnis. So konstatiert der Autoclub neben großen Wissenslücken auch eine gefährliche Selbstüberschätzung.

An der Umfrage nahmen mehr als 3.500 Personen ab 17 Jahren teil, die einen Pkw-Führerschein besitzen und mehr als drei Tage im Jahr ein Auto benutzen. Sie mussten 20 Fragen aus den originalen theoretischen Führerscheinprüfungskatalog beantworten. Dabei lag der Fokus auf häufigen Unfallursachen sowie auf relativ neuen Fragen, wie zum Beispiel zum Telefonieren im Auto oder zu den Schutzvorschriften von Radfahrern.

Halber Tacho ist bekannt – Radfahrerschutz nicht

Lediglich zwei Prozent der Befragten konnten die Testfragen zu mehr als 80 Prozent korrekt beantworten. Der Durchschnitt lag bei rund 50 Prozent. Am häufigsten wurde die Frage zum erforderlichen Abstand zu Vorausfahrenden korrekt beantwortet, die Regel "halber Tacho" hatten 87 Prozent gekannt. Fast genauso viele wussten, wie schnell ein Promille Alkohol im Blut abgebaut wird. Wichtige Verhaltensweisen an Kreuzungen, etwa bei "Rechts vor Links", wussten immerhin 70 Prozent richtig zu beantworten.

Deutlich schlechter sah es hingegen beim Wissen um Regelungen zum Befahren von Umweltzonen aus: Nur sechs Prozent wussten, dass nicht nur Benzin- und Diesel-Pkw eine Feinstaubplakette benötigen, sondern auch Elektro-Autos. Details zum Telefonieren im Auto hatten nur zwölf Prozent auf dem Schirm, und nur 25 Prozent wussten, wo das Reißverschlussverfahren angewendet wird.

Unter den Teilnehmern waren viele routinierte Autofahrerinnen und Autofahrer: Zwei Drittel besitzen ihren Führerschein seit mehr als 20 Jahren, nur ein Prozent weniger als zwei Jahre. Mehr als die Hälfte fährt an mindestens 200 Tagen im Jahr mit dem Auto. Überdurchschnittlich viele richtige Antworten kamen von Führerscheinneulingen, was wiederum zeigt, dass ältere Autofahrer zwar in der Regel über Routine verfügen, das theoretische Wissen aufgrund des längeren Zeitraums seit der Führerscheinprüfung aber lückenhaft wird.

Umfrage 104 Mal abgestimmt Sind Sie ein guter Autofahrer? Wenn nicht ich, wer dann? Nö, ich lasse fahren mehr lesen

Verkehrszeichen erkennen 1 von 10 Fragen Wie heißt dieses Verkehrszeichen? Achtung! Tiefe Baumkronen Unzureichendes Lichtraumprofil Gefahr vor umstürzenden Bäumen Was bedeutet das Andreaskreuz? Achtung! Ein Bahnübergang Schienen nicht überfahren Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren Wer darf hier nicht fahren? Fahrzeuge, die länger als 10 Meter sind Fahrzeuge, die nicht mindestens 10 Meter lang sind Nur 10 Meter lange Fahrzeuge Und wer darf hier nicht fahren? Alles über 3,5 Tonnen Lastkraftfahrzeuge mit zwei Achsen Alles über 3,5 Tonnen außer Busse und Pkw Okay, ein Verbot noch. Wen betrifft es? Amphibienfahrzeuge Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung Tanklaster bei nasser Fahrbahn Wie hoch muss die Vmax meines Fahrzeug mindestens sein, um hier fahren zu dürfen? 60 km/h 70 km/h 80 km/h Was kennzeichnet einen Radschnellweg? Radfahrer unterliegen keiner Tempo-Begrenzung Radfahrer haben an querenden Straßen Vorfahrt Radfahrer verteilen sich auf mindestens zwei Spuren An welchen Laternen befinden sich diese farbigen Ringe? An solchen, die nicht die ganze Nacht brennen An denen, die umsturzgefährdet sind An allen mit weniger als 110 Lumen pro Watt Welche Zusatzinfo liefert dieses Zeichen, wenn es einem Schild unten angehängt ist? Zeichen gilt in 800 Metern Entfernung Zeichen gilt auf einer Strecke von 800 Metern 800 Meter lang gilt kein anderes Zeichen Moment.. und das hier? Zeichen gilt nach 200 Metern Entfernung Zeichen gilt auf einer Strecke von 200 Metern 200 Meter lang gilt kein anderes Zeichen Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen