Gas-Stopp und die Folgen Autoindustrie droht der Stillstand

Die steigenden Energiepreise machen nicht nur den Verbrauchern, sondern auch der Wirtschaft immer mehr zu schaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am 23. Juni wegen der gedrosselten russischen Lieferungen die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen.

Autobranche stark von Gas abhängig

Sollte tatsächlich der Gas-Nachschub aus Russland ausbleiben, hätte das fatale Folgen für die komplette Autoindustrie, da die Autohersteller und auch die Zulieferer bei ihrer Produktion noch immer stark von Gas abhängig sind. Rund 37 Prozent des gesamten deutschen Erdgasverbrauchs entfallen auf diesen Industriezweig.

Ein Gas-Lieferstopp würde beispielsweise den systemrelevanten Zweig der Aluminium-Gießereien, von denen es rund 200 in Deutschland gibt, in die Knie zwingen, denn die Schmelzöfen in denen Aluminiumteile für die Autoindustrie gefertigt werden, werden mit Gas befeuert. Die Autobranche benötigt Erdgas aber unter anderem auch für die Trocknungsöfen in der Lackiererei. "Sollte es zu einem Gaslieferstopp kommen, würde das weite Teile der Wirtschaft betreffen", sagte Ola Källenius,Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz bei der Online-Hauptversammlung. Der Hersteller brauche Gas für die Fertigung, aber auch für das Heizen von Werkshallen. Bei BMW droht bei einer reduzierten Gasversorgung der Stillstand, erklärt Produktionsvorstand Milan Nedeljkoic gegenüber dem Handelsblatt. Auch die gesamte Automobilindustrie würde zum Stehen kommen, ergänzt der BMW-Manager.

Umstellung schwierig, Einsparpotenziale ausgeschöpft

Bei reduzierter Gaslieferung droht auch bei den bei Fahrzeugglas-Zulieferern eine Verschärfung der Krise. Ihr Bundesverband teilte mit: "Die Glasindustrie benötigt anlagenabhängig eine Mindest-Erdgasmenge von circa 70 Prozent des Normalbetriebes, um ihre Glaswannen vor Schäden zu schützen. Eine Komplettabschaltung ist nicht möglich, da dies bei der Glasproduktion zu irreversiblen Anlagenschäden führen würde." Auch der VDA schlägt Alarm. "Die Automobilindustrie arbeitet intensiv daran, den Energieverbrauch unserer Industrie, insbesondere den Gasverbrauch, weiter zu reduzieren. Im vergangenen Quartal hat die europäische Industrie es geschafft, ihren Gasverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren. Die Autoindustrie arbeitet mit Ideen, Innovationen und Investitionen weiter daran, noch mehr einzusparen. Dabei sind die Potenziale zu kurzfristigen Einsparungen – ohne die Produktion einzuschränken – inzwischen jedoch weitestgehend erschöpft", erklärt eine VDA-Sprecherin auf Anfrage.

Aber auch die Maschinenbauer, die Chemiebranche und die Materiallieferanten hängen stark am Gas. Gerade die Stahl- und die Chemiebranche gehören in Deutschland zu den ganz großen Gasabnehmern. Eine schnelle Umstellung auf eine andere Energiequelle ist in vielen Fällen schlicht nicht möglich.

Fazit

Sollte Putin wirklich den Gashahn komplett zudrehen, dann droht der Automobilwirtschaft der Stillstand. Einsparpotenziale seien weitesgehend ausgeschöpft, alternative Energiequellen für viele auf die Schnelle nicht nutzbar. Schon der Ausfall von kleineren Zulieferern könnte weitreichende Folgen für die gesamte Fahrzeugfertigung bedeuten.