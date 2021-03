Geely plant Premium-E-Autos Mit Zeekr gegen Tesla

Der chinesische Autobauer Geely will eine neue Elektroautomarke aufbauen. Unter dem Label Zeekr sollen Premiummodelle angeboten werden. Ausgemachter Gegner ist Tesla.

Der chinesische Autobauer Geely plant nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den amerikanischen Elektroautohersteller Tesla frontal anzugreifen. Dazu will der Volvo-Mutterkonzern eine neue Marke gründen, die ausschließlich Premium-Elektroautos baut und vermarktet.

Geely, die auch mit knapp zehn Prozent Anteil Großaktionär bei Daimler sind, wollen die neue Marke mit dem Namen Zeekr unter der Elektroauto-Tochtermarke Lingling ansiedeln. Technisch greifen die Zeekr-Modelle auf die bereits vorgestellte Elektroauto-Architektur Sustainable Experience Architecture (SEA) zu.

Geely will Elektro-Thron

Mit diesem ehrgeizigen Plan will Geely-Eigentümer Li Shufu endlich sein Ziel erreichen, zu einem Premium-Autohersteller aufzusteigen. Zudem möchte er damit gerne Tesla vom Elektro-Thron stoßen.

Mit der neuen Marke sollen aber auch neue Vertriebswege beschritten werden. Zeekr-Autos sollen nicht über traditionelle Händler verkauft werden, vielmehr soll der Vertrieb über eine Art Werkniederlassungen in großen Städten zu fairen Fixpreisen direkt an den Endkunden erfolgen. Zeekr setzt zudem auf ein begleitendes Lifestyle-Angebot bestehend aus Bekleidung und Accessoires sowie einen exklusiven Club für Zeekr-Besitzer. Zudem könnten Zeekr-Kunden mit einem Aktien-Optionsplan stärker an den Autobauer gebunden werden.

Fazit

Geely-Eigentümer Li Shufu hat ehrgeizige Pläne. Mit der neuen Elektromarke Zeekr will er Tesla vom Premium-Elektroauto-Thron stürzen. Dazu passt auch, dass sich Geely die Künste von Ex-Bentley-Designer Sefan Sielaff gesichert hat.