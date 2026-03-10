Gegen hohe Preise für Benzin und Diesel: Krisen-Paragraf §32 könnte den Spritpreis drücken

Eines der schärfsten rechtlichen und politischen Schwerter ist der § 32 des Energiesicherungsgesetzes, das Deutschland im Notfall per Rechtsverordnung einsetzen kann.

Was der Staat mit Paragraph 32 tun könnte Der Paragraph erlaubt Maßnahmen, die deutlich über klassische Politikwerkzeuge hinausgehen. Während eine Steuersenkung nur indirekt wirkt, könnte der Staat hier direkt in den Markt eingreifen.

Denkbar sind zum Beispiel staatliche Preisvorgaben oder Regeln für Margen im Energiesektor. Auch Mechanismen zur Abschöpfung außergewöhnlicher Gewinne sind möglich. Unternehmen könnten zudem verpflichtet werden, bestimmte Mengen zu liefern oder die Versorgung sicherzustellen. In der Regel ist dafür auch die Zustimmung des Bundesrates notwendig.

Gesetz stammt aus der Ölkrise der siebziger Jahre Das Energiesicherungsgesetz wurde ursprünglich 1975 verabschiedet. Hintergrund war die damalige Ölkrise. Der Staat wollte ein Instrument haben, um im Ernstfall schnell in Energieversorgung und Märkte eingreifen zu können.

Seitdem wurde das Gesetz mehrfach angepasst. Die letzte große Überarbeitung erfolgte während der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Letzte Aktualisierung im Jahr 2022 Die Bundesregierung hat das Energiesicherungsgesetz zuletzt im Jahr 2022 mehrfach geändert. Besonders wichtig war eine Reform im Oktober 2022. Damals wurden zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten geschaffen und bestehende Instrumente erweitert.

Mit dieser Reform wurde das Gesetz an die damalige Energiekrise angepasst. Ziel war es, schneller auf extreme Marktbewegungen reagieren zu können und staatliche Eingriffe rechtlich abzusichern.

Warum der Paragraph bisher kaum genutzt wird Trotz der weitreichenden Möglichkeiten gilt § 32 EnSiG als Notfallinstrument. Er ist für Situationen gedacht, in denen die Energieversorgung ernsthaft gefährdet ist oder extreme Marktverwerfungen auftreten. Im politischen Alltag greifen Regierungen daher meist zu anderen Maßnahmen. Dazu gehören etwa Steuersenkungen, Preisbremsen oder kartellrechtliche Kontrollen.

Der Paragraph bleibt damit eine Art Reserveinstrument im Energierecht. Seine Wirkung wäre im Ernstfall allerdings deutlich stärker als klassische Maßnahmen der Energiepolitik.