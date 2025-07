Geheimes Alpina-Logo enthüllt: So viel BMW ist ab 2026 im neuen Logo

BMW hat am 23. Juli 2025 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine neue Wort-/Bildmarke für Alpina registrieren lassen. Parallel erfolgten ähnliche Einträge bei Behörden in Costa Rica, Uruguay, Thailand und bei der Europäischen Union – teils bereits Anfang des Jahres.

Das neue Emblem bleibt dem traditionellen Aufbau treu, verändert aber zentrale Details. Statt eines heraldischen Wappens in der Mitte ist nun ein klar gegliederter, zweigeteilter Innenkreis zu sehen. Linke und rechte Seite erscheinen kontrastierend in Schwarz-Weiß und stellen weiterhin die bekannten Technikmotive – Einzeldrosselanlage und Kurbelwelle – dar. Beide Motive wurden jedoch deutlich reduziert und flacher gestaltet. Die Farben Blau und Rot, die bisher das Logo prägten, fehlen in der offiziellen Schwarz-Weiß-Version – können aber später farblich ergänzt werden.