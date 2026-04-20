Auslöser der Debatte sind vor allem Videos und Beiträge auf Plattformen wie TikTok oder YouTube. Dort wird suggeriert, Benzin und Diesel würden angesichts der hohen Spritpreise und möglicher Verknappung gezielt verdünnt, was zu geringerer Reichweite und möglichen Motorschäden führe. Teilweise ist sogar von einer größeren Zahl betroffener Fahrzeuge die Rede. Konkrete Nachweise für diese Aussagen fehlen jedoch.Keine Hinweise aus Praxis und VerbändenDer ADAC konnte bisher keine Unregelmäßigkeiten entdecken. "Wir haben keine Fälle vorliegen, bei denen es den Verdacht gibt, dass Kraftstoff gestreckt wurde", teilte der Automobilclub auf Anfrage der dpa mit.Auch der Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler (bft) widerspricht den Vorwürfen. Hauptgeschäftsführer Daniel Kaddik erklärte laut dpa, es gebe "keinerlei Erkenntnisse über gestreckte Kraftstoffe an deutschen Tankstellen". Ebenso lägen keine Hinweise auf eine auffällige Zunahme von Schäden vor, die sich auf die Kraftstoffqualität zurückführen ließen. Die Aussagen stützen sich nicht nur auf Einschätzungen, sondern auch auf Rückmeldungen aus dem Alltag von Werkstätten und Tankstellen. Eine Häufung technischer Probleme im Zusammenhang mit Kraftstoffen wird dort nicht beobachtet.\n\t\t\t,\n\t\tStrenge Kontrollen entlang der gesamten LieferketteKraftstoffe unterliegen in Deutschland klaren gesetzlichen Vorgaben und werden regelmäßig überprüft. Die Kontrolle erfolgt durch die Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen etwa werden jährlich rund 200 Proben an Tankstellen entnommen und analysiert. Ein Sprecher des zuständigen Ministeriums erklärte laut der Nachrichtenagentur dpa, dass bei den bisherigen Auswertungen im laufenden Jahr keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Ähnliche Ergebnisse melden auch andere Bundesländer wie Bayern und Brandenburg. Dort liegen weder Erkenntnisse über Manipulationen noch entsprechende Beschwerden vor.Untersucht werden dabei zahlreiche Parameter, unter anderem Zusammensetzung, Reinheit und physikalische Eigenschaften. Die Prüfungen erfolgen in spezialisierten Laboren und decken sowohl Benzin als auch Diesel ab.\n\t\t\t,\n\t\tbft bewertet die kursierenden Aussagen als "unbegründet und irreführend". Kraftstoffe würden entlang der gesamten Lieferkette überwacht, von der Raffinerie bis zur Zapfsäule. Aufgrund geschlossener Logistiksysteme sowie erheblicher wirtschaftlicher und strafrechtlicher Risiken seien gezielte Manipulationen nach Einschätzung der Branche praktisch ausgeschlossen. "Verbraucher können sich darauf verlassen, dass die Qualität unabhängig vom Anbieter einheitlich ist", so Kaddik laut dpa.Einzelne Vorfälle sind kein Beleg für systematische ProblemeVereinzelt kann es zu Verunreinigungen kommen, etwa durch Wasser im Kraftstoff. Solche Fälle sind jedoch selten und werden in der Regel schnell erkannt. Ein bekannt gewordener Vorfall aus Norddeutschland betraf eine begrenzte Zahl von Fahrzeugen und wurde von der betroffenen Tankstellenkette reguliert.\n\t\t\t,\n\t\tAuch Ermittlungen zu organisiertem Kraftstoffbetrug, wie sie in Deutschland geführt werden, zielen vor allem auf Steuervergehen im Handel ab. Für Autofahrer ergeben sich daraus nach Einschätzung von Experten in der Regel keine unmittelbar spürbaren Qualitätsprobleme an der Zapfsäule.\n\t\t\t,\n\t\t