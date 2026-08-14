Geringer Fahrwiderstand: Diese 7 E-Autos sind auf der Autobahn sehr sparsam

Die Effizienz spielt im modernen Automobilbau vor allem im Hinblick auf CO₂-Einsparungen eine immer wichtigere Rolle. Besonders bei Elektroautos auf der Langstrecke ist die Effizienz entscheidend. Ein ausschlaggebender Faktor ist dabei der Fahrwiderstand des Fahrzeugs. Er beschreibt die Summe aller Kräfte, die ein Auto beim Fahren überwinden muss und setzt sich aus Luftwiderstand, Rollwiderstand, Steigungswiderstand und dem Beschleunigungswiderstand zusammen. Je geringer dieser ist, desto effizienter lässt sich ein Auto fortbewegen. Dabei beeinflussen Faktoren wie die Fahrzeugstirnfläche, die Reifendimension und das Fahrzeuggewicht den Fahrwiderstand.

Bei auto motor und sport gehört daher die Ermittlung der Fahrwiderstandsleistung fest zum Testprogramm. Diese wird durch den sogenannten Ausrollversuch ermittelt. Die Fahrzeuge beschleunigen dabei auf zirka 145 km/h. Dann wird der Leerlauf im Getriebe eingelegt und die Fahrzeuge rollen, bis die Geschwindigkeit unter 80 km/h gefallen ist. Dabei wird die Ausrollzeit im Bereich zwischen 140 und 80 km/h ermittelt. Über die mittlere Verzögerung kann per Rechenformel der Luftwiderstands- (cW-Wert) und der Rollwiderstandsbeiwert (cR) errechnet werden, wobei Parameter wie die Umgebungslufttemperatur, der Umgebungsluftdruck und die Fahrzeugstirnfläche mit einfließen. Mit diesen Beiwerten lässt sich nun die Fahrwiderstandsleistung berechnen.

Als reproduzierbare Vergleichsgröße wird anschließend der Leistungsbedarf in kW bei 130 km/h bewertet. Dieser gibt an, wie viel Leistung ein Fahrzeug aufbringen muss, um eine Geschwindigkeit von 130 km/h konstant zu halten.

Gerade bei Elektroautos ist dieser Wert besonders entscheidend für die Effizienz, vor allem bei Langstreckenfahrten. Daher stellen wir Ihnen jetzt die sieben E-Autos mit den besten Fahrwiderstandsleistungen vor.

Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC EQ

Der Mercedes CLA 350 4Matic EQ landet gemeinsam mit dem Tesla Model Y Juniper und dem Cupra Raval EV auf dem ersten Platz. Alle drei benötigen von den getesteten Elektrofahrzeugen bei 130 km/h also am wenigsten Leistung, um diese Geschwindigkeit zu halten. Nach unseren Messungen kommen diese Fahrzeuge auf einen Leistungsaufwand von 26 kW. Das im Herbst 2025 eingeführte Modell soll als Bestseller eine zentrale Rolle für die Marke spielen und basiert auf der neuen Mercedes Modular Architecture (MMA).

Eco-Verbrauch: 16,7 kWh/100 km

Reichweite: 569 km

Systemleistung: 260 kW (354 PS)

Antriebsart: Allradantrieb (2 Motoren)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,8 s

Preis: ab 60.381 € Als Topmodell der Baureihe verfügt der CLA 350 4Matic EQ über zwei Synchronmotoren, die eine Systemleistung von 260 kW (354 PS) und ein Drehmoment von 515 Nm erzeugen. Die Kraft wird über einen Allradantrieb auf die Straße gebracht. Das Fahrzeug beschleunigt in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der auf der Eco-Runde ermittelte Verbrauch von 16,7 kWh pro 100 Kilometer ermöglicht eine Reichweite von 569 Kilometern.

Tesla Model Y Eco-Verbrauch: 14,1 kWh/100 km

Reichweite: 463 km

Systemleistung: 220 kW (299 PS)

Antriebsart: Hinterradantrieb (1 Motor)

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,4 s

Preis: ab 39.990 € Das als SUV eingestufte Model Y setzt auf einen einzelnen Elektromotor, der 220 kW (299 PS) und ein Drehmoment von 420 Nm an die Hinterachse leitet. Im Test erzielte das Fahrzeug mit 14,1 kWh pro 100 Kilometer den niedrigsten Eco-Verbrauch unser sieben Beispiele. Aus diesem Wert und der nutzbaren Batteriekapazität ergibt sich eine Reichweite von 463 Kilometern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolviert die Standard-Version in 7,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 201 km/h. Das Leergewicht beträgt 1.884 Kilo.

Cupra Raval VZ Eco-Verbrauch: 14,7 kWh/100 km

Reichweite: 370 km

Systemleistung: 166 kW (226 PS)

Antriebsart: Vorderradantrieb (1 Motor)

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,6 s

Preis: ab 39.990 € Der Cupra Raval wird von einem Elektromotor an der Vorderachse, der eine Leistung von 166 kW (226 PS) und ein Drehmoment von 290 Nm entwickelt. Er beschleunigt in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Der Eco-Verbrauch liegt laut Testdaten bei 14,7 kWh pro 100 Kilometer, woraus eine Reichweite von 370 Kilometern resultiert. Die Kombilimousine bring außerdem 1.537 Kilo Leergewicht auf die Waage.

Mercedes-Benz CLA 250 + EQ Mit einer Fahrwiderstandsleistung von 27 kW bei 130 km/h folgen der Mercedes CLA 250+ EQ, der Mini Cooper S E und der Suzuki e Vitara eAxle auf dem zweiten Rang.

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,8 s

Preis: ab 55.859 € Im Gegensatz zur Allradvariante an der Spitze setzt diese Version des viertürigen Coupés auf einen einzelnen Elektromotor, der seine Kraft an die Hinterräder abgibt. Die Systemleistung beträgt 200 kW (272 PS), das Drehmoment liegt bei 335 Nm. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigt der CLA 250+ EQ 6,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 210 km/h identisch zur stärkeren Allradversion. Der im Test ermittelte Eco-Verbrauch beläuft sich auf 18,5 kWh pro 100 Kilometer, woraus sich eine Reichweite von 515 Kilometern ergibt.

Mini Cooper S E Eco-Verbrauch: 16,8 kWh/100 km

Reichweite: 325 km

Systemleistung: 160 kW (218 PS)

Antriebsart: Vorderradantrieb (1 Motor)

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,7 s

Preis: ab 38.440 € Der Kleinwagen mit Vorderradantrieb wird von einem Elektromotor angetrieben, der 160 kW (218 PS) leistet und 330 Nm Drehmoment bereitstellt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolviert das Fahrzeug in 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h. Der im Test ermittelte Eco-Verbrauch liegt bei 16,8 kWh pro 100 Kilometer, woraus eine Reichweite von 325 Kilometern resultiert. Mit einer Länge von knapp über 3,85 Metern ist er das kompakteste Modell in diesem Vergleich und der Basispreis von 38.440 Euro macht ihn zum zweitgünstigsten Modell.

Suzuki e Vitara eAxle Die Gruppe der Fahrzeuge mit 27 kW Leistungsbedarf komplettiert der Suzuki e Vitara eAxle an sechster Stelle.

Eco-Verbrauch: 15,9 kWh/100 km

Reichweite: 381 km

Systemleistung: 128 kW (174 PS)

Antriebsart: Vorderradantrieb (1 Motor)

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,5 s

Preis: ab 40.490 € Der SUV mit Vorderradantrieb verfügt über eine Systemleistung von 128 kW (174 PS) und ein Drehmoment von 193 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert 9,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 km/h erreicht. Der im Test gemessene Eco-Verbrauch liegt bei 15,9 kWh pro 100 Kilometer, woraus sich eine Reichweite von 381 Kilometern ergibt.

Renault 4 E-Tech 150 Den dritten Platz in unserem Ranking der sieben effizientesten Elektroautos belegt der Renault 4 E-Tech 150 mit einer Fahrwiderstandsleistung von 28 kW bei 130 km/h.

Eco-Verbrauch: 15,8 kWh/100 km

Reichweite: 354 km

Systemleistung: 110 kW (150 PS)

Antriebsart: Vorderradantrieb (1 Motor)

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s

Preis: ab 36.400 € Das Fahrzeug wird von einem einzelnen Elektromotor angetrieben, der seine Kraft an die Vorderräder abgibt. Die Systemleistung liegt bei 110 kW (150 PS) und das maximale Drehmoment beträgt 245 Nm. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigt der Renault 8,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 km/h abgeregelt.

Im Test wurde ein Eco-Verbrauch von 15,8 kWh pro 100 Kilometer ermittelt. Auf Basis der 56-kWh-Batterie ergibt sich daraus eine Reichweite von 354 Kilometern. Mit einem Leergewicht von 1.489 Kilogramm ist der Renault 4 E-Tech das leichteste Fahrzeug in diesem Effizienz-Ranking. Die Karosserie ist laut den Daten als Limousine klassifiziert und rund 4,1 Meter lang. Zudem ist er mit 36.400 Euro Basispreis das günstigste Modell im Vergleich.