Giorgetto Giugiaro: Autodesigner bei Unfall schwer verletzt

Nach italienischen Medienberichten befuhr der 86-jährige Giugiaro mit seinem Land Rover Defender am Freitag (25.7.2025) eine enge Bergstraße bei Abbiadori in der Gegend von Arzachena vor den Toren des Promi-Orts Porto Cervo, als er in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über den Geländewagen verlor und auf die darunterliegende Straße stürzte, wo das Auto auf der Seite liegen blieb. Der Unfall ereignete sich unweit von seiner Villa in La Celvia.

Keine Lebensgefahr Giugiaro wurde zunächst vom Notarzt am Unfallort versorgt und dann per Hubschrauber ins Johannes-Paul-II.-Krankenhaus in Olbia geflogen. Die Ärzte dort gaben dann aber schnell Entwarnung. Der Designer habe zwar zahlreiche Verletzungen erlitten, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.