Google Maps Geschwindigkeitsanzeige: Tachometer-Funktion endlich für Android

Die Neuerung ist optisch dezent, aber funktional. Neben dem bereits bekannten Symbol für die zulässige Höchstgeschwindigkeit platziert Google Maps nun eine Anzeige für die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Bislang mussten sich Android-Auto-Nutzer mit der alleinigen Anzeige des Tempolimits begnügen, während die eigene Geschwindigkeit verborgen blieb. Die Datenbasis für den neuen Digital-Tacho liefert, wie schon bei der Nutzung auf dem Smartphone, das GPS-Signal. Laut Nutzern auf der Online-Plattform Reddit soll diese Funktion ab der Google-Maps-Version 26.29.02 verfügbar sein. Unser Aufmacherbild zeigt noch nicht die Android, sondern die Apple-Version.

Nicht alle erhalten die Funktion sofort Wie bei solchen Updates üblich, schaltet Google die Funktion serverseitig und schrittweise frei. Das bedeutet, dass selbst die Installation der neuesten App-Version keine Garantie für die sofortige Verfügbarkeit des Tachos ist. Google testet das Feature offenbar in Wellen, bevor es flächendeckend ausgerollt wird.

Bisher gibt es bestätigte Berichte von Nutzern aus Indien und Kanada. Wann die Funktion für alle Autofahrer in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch unklar.

So prüfen Sie die Verfügbarkeit Autofahrer können selbst ausprobieren, ob die Tacho-Anzeige für ihr System bereits freigeschaltet ist. Dazu müssen die entsprechenden Optionen in der Google-Maps-App auf dem Smartphone aktiviert sein.

Öffnen Sie Google Maps auf dem Smartphone. Tippen Sie auf Ihr Profilbild oben rechts und wählen Sie "Einstellungen". Navigieren Sie zum Menüpunkt "Navigationseinstellungen". Stellen Sie sicher, dass die Schalter bei "Tempolimit" und "Tachometer" aktiviert sind. Danach sollte der Tacho auf dem Display erscheinen, sobald das Smartphone mit dem Fahrzeug verbunden ist.

GPS-Anzeige versus Fahrzeugtacho Die Frage, warum Google für die Implementierung einer so grundlegenden Funktion Jahre gebraucht hat, während sie im Apple-Ökosystem längst Standard ist, bleibt offen. Für Autofahrer ist jedoch vor allem die technische Einordnung der GPS-basierten Anzeige relevant. Es gibt einen wichtigen Unterschied zum Tacho im Kombiinstrument:

Der Fahrzeugtacho darf gesetzlich nie eine niedrigere Geschwindigkeit anzeigen als die tatsächlich gefahrene. Aus diesem Grund eilt er in der Regel leicht voraus und zeigt meist ein bis zwei km/h mehr an.

Der GPS-Tacho ist prinzipiell genauer, da er die Geschwindigkeit aus der Positionsveränderung berechnet. Allerdings ist er von einem stabilen Satellitenempfang abhängig. In Tunneln, Parkhäusern oder tiefen Häuserschluchten kann das Signal abreißen oder ungenau werden, was zu kurzzeitigen Ausfällen oder verzögerten Anzeigen führen kann. Im Alltag stellt die neue Anzeige daher keine Alternative, sondern eine sinnvolle Ergänzung zum offiziellen Fahrzeugtacho dar und dient dem schnellen Kontrollblick.

Im Video verraten wir Ihnen, wie Sie mit Google Maps Sprit sparen.