Gotthard-Tunnel ab 1.8. überlastet: Fahren Sie woanders lang

Der Touring Club Schweiz (TCS) erwartet Anfang August in beiden Fahrtrichtungen kilometerlange Staus mit langen Wartezeiten. Hinzu kommen später mehrere nächtliche Vollsperrungen des Tunnels.

Der 16,9 Kilometer lange Gotthard-Straßentunnel auf der Schweizer A2 gehört zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen nach Italien. Besonders Reisende aus Süd- und Südwestdeutschland nutzen die Strecke in den Sommerferien.

Richtung Italien erreicht der Reiseverkehr Anfang August seinen Höhepunkt Bereits ab Freitag, 31.7.2026, rechnet der TCS mit starkem Verkehr vor dem Nordportal des Tunnels. Die Lage verschärft sich Samstag, 1.8. deutlich, den es werden bis zu elf Kilometer Stau und mindestens zwei Stunden und 45 Minuten Wartezeit prognostiziert.

Auch am Sonntag, 2.8., sowie am folgenden Montag bleibt die Belastung sehr hoch. Danach entspannt sich die Situation schrittweise. Zwischen dem 4.8. und dem 8.8.2026 erwartet der TCS je nach Wochentag noch Rückstaus zwischen vier und sechs Kilometern.

Das ist der kritischste Rückreisetag Auch in Richtung Norden müssen Urlauber mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Bereits ab dem 1.8. werden Staus von bis zu acht Kilometern erwartet. An mehreren Tagen der folgenden Woche prognostiziert der TCS Rückstaus zwischen acht und neun Kilometern.

Den Höhepunkt erreicht der Rückreiseverkehr am Samstag, 8.8. Dann könnten sich die Fahrzeuge bis zu 13 Kilometer vor dem Südportal stauen. Die prognostizierte Wartezeit liegt bei mehr als drei Stunden. Nach dem Wochenende nimmt die Belastung zunächst ab. Mitte August ist an einzelnen Tagen jedoch weiterhin mit mehreren Kilometern Stau zu rechnen, insbesondere rund um Mariä Himmelfahrt.

Diese Ausweichstrecken kommen infrage Bei langen Wartezeiten empfiehlt der TCS als wichtigste Alternative die A13 über Chur und den San-Bernardino-Tunnel nach Bellinzona. Allerdings kann auch diese Route bei starkem Ausweichverkehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen.

Eine weitere Möglichkeit ist der Gotthard-Pass. Er eignet sich jedoch nicht für Gespanne mit Wohnwagen oder Campinganhängern. Weitere Ausweichrouten führen über den Simplon-, Grimsel- oder Nufenenpass, bedeuten jedoch meist längere Fahrzeiten.

Tunnel wird im Herbst mehrfach nachts gesperrt Nach den Sommerferien stehen mehrere nächtliche Vollsperrungen des Gotthard-Tunnels an. Die erste Sperrphase beginnt am 7.9.2026. Bis zum 11.9.2026 bleibt der Tunnel jeweils von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr geschlossen.

Ab dem 14.9.2026 verlängern sich die Sperrzeiten auf 20:00 Uhr bis 5:00 Uhr. Die Arbeiten finden jeweils in den Nächten von Montag bis Freitag statt und dauern bis Anfang Oktober. Die letzte Sperrphase endet am 07.10.2026. Tagsüber bleibt der Tunnel befahrbar.

Der Gotthard-StraßentunnelDer Gotthard-Straßentunnel verbindet auf der Schweizer Autobahn A2 Göschenen (Kanton Uri) mit Airolo (Kanton Tessin), ist 16,9 Kilometer lang und wurde am 5.9.1980 eröffnet. Er liegt auf einer Höhe von rund 1.100 Metern und bildet die wichtigste Straßenverbindung zwischen der Nordschweiz und Norditalien, über die jährlich rund sechs Millionen Fahrzeuge fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h, der Tunnel verfügt über eine Röhre mit je einem Fahrstreifen pro Richtung und wird rund um die Uhr überwacht. Seit 2020 wird eine zweite Tunnelröhre gebaut, die voraussichtlich Anfang der 2030er-Jahre fertiggestellt werden soll. Auch zum Jahresende wird erneut mit Staus gerechnet Nach Einschätzung des TCS dürfte die Gotthard-Route auch rund um Weihnachten stark belastet sein. Für den 20.12.2026, den 22.12.2026 und den 26.12.2026 werden in Richtung Süden Rückstaus von bis zu acht Kilometern erwartet.