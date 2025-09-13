Großfeuer bei Ludwigshafen: Hier brennen Hunderte Autos

Hunderte Schrottautos standen in Flammen, die Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Wie die Polizei mitteilte, ging um 04:13 Uhr der Notruf ein. Anwohner wurden über die Warn-Apps NINA und Katwarn aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Vormittag erklärte ein Feuerwehrsprecher, der Brand sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten würden sich jedoch bis in den Sonntag hinziehen. "Ein Problem hier im Industriegebiet ist die Wasserzufuhr, die über mehrere hundert Meter hergestellt werden muss", sagte Feuerwehrsprecher Jan Deubel gegenüber der dpa.

Warnung vor Brandgasen und Sichtbehinderungen Die Einsatzkräfte warnten vor einer hohen Rauchentwicklung, die sich über ein Gebiet von rund 200 Quadratkilometern bis nach Mannheim ausbreitete. In den Stadtteilen Rheingönnheim, Gartenstadt und Mundenheim kam es zu Geruchsbelästigungen. "Die Bevölkerung solle Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten", teilte die Polizei mit.

Nach Angaben des SWR seien Messfahrzeuge eingesetzt worden, um die Luftbelastung zu überprüfen. "Gefährliche Schadstoffe wurden aber nicht festgestellt", berichtete der Sender. Die benachbarte Bundesstraße 44 blieb zwar geöffnet, doch die Sichtverhältnisse in der Umgebung waren zeitweise stark eingeschränkt.