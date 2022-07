Herbert Diess verlässt Volkswagen Porsche-Chef Oliver Blume neuer VW-Boss

6/6 Warum ein Elektro-Traktor? In vielen Regionen Afrikas ist die Produktivität in der Landwirtschaft eingeschränkt, weil Bauern kaum Maschinen verwenden. Das liegt jedoch nicht zwingend an der Verfügbarkeit von technischem Gerät, sondern am Zugang zu Kraftstoffen. "Aber was es in diesen Regionen zu genüge gibt, ist Sonne!", so Peter Wouda, Designchef des Volkswagen Group Innovation Center. Zur Idee gehören dezentrale Solarpanel, die die Batterien des Traktors aber auch anderer Fahrzeuge oder Maschinen aufladen und gleichzeitig als Antennen für mobiles Internet oder auch als Schattenspender fungieren können.