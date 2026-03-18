Höchste EU-Spritpreis-Steigerung: Warum zahlen wir 50 Euro pro Tankfüllung an den Staat?

Deutschland liegt bei den Kraftstoffkosten über dem europäischen Mittel. Beim Super E5 beträgt der Anstieg 14 Prozent, während der EU-Durchschnitt bei acht Prozent liegt. Beim Diesel fällt der Abstand noch deutlicher aus. Hier stehen 25 Prozent in Deutschland 17 Prozent im EU-Durchschnitt gegenüber.

Deutschland mit den höchsten Steigerungen beim Sprit Ein Blick auf die direkten Nachbarländer zeigt, dass sich die Entwicklung unterschiedlich darstellt. In Österreich steigen die Preise ebenfalls deutlich, bleiben aber leicht unter dem deutschen Niveau. In Frankreich liegt der Anstieg bei Benzin und Diesel jeweils bei acht Prozent beziehungsweise 18 Prozent und damit näher am EU-Durchschnitt. Die Niederlande zeigen beim Benzin geringere Zuwächse, während der Dieselanstieg dort mit 20 Prozent ebenfalls hoch ausfällt. In Polen wiederum liegt der Benzinanstieg bei neun Prozent, beim Diesel bei 22 Prozent.

Damit zeigt sich, dass Deutschland zwar nicht allein von steigenden Preisen betroffen ist, die Entwicklung aber im Vergleich zu mehreren Nachbarländern stärker ausfällt.

Was Autofahrer bei zwei Euro pro Liter tatsächlich zahlen Ein Blick auf den Endpreis zeigt, wie stark der staatliche Anteil ins Gewicht fällt. Bei einem Beispielpreis von zwei Euro (2,00 €) pro Liter ergeben sich für eine Tankfüllung von fünfzig Litern folgende Größenordnungen

Benzin rund 56 € Steuern pro Tankfüllung

Diesel rund 48 bis 50 € Steuern pro Tankfüllung Damit fließt bei jeder Tankfüllung ein erheblicher Anteil direkt an den Staat.

So setzt sich der Spritpreis konkret zusammen Ein großer Teil des Kraftstoffpreises besteht aus festen Abgaben. Bei einem Preis von zwei Euro pro Liter Benzin entfallen 0,654 Euro auf die Energiesteuer und rund 0,16 Euro auf die CO₂-Abgabe. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer von rund 0,32 Euro, die auf den gesamten Preis erhoben wird. Für Einkauf, Transport und Marge bleiben damit rund 0,86 Euro.

Beim Diesel liegt die Energiesteuer mit 0,470 Euro niedriger, die CO₂-Abgabe beträgt rund 0,17 Euro. Auch hier fällt eine Mehrwertsteuer von etwa 0,32 Euro an. Der verbleibende Anteil für Einkauf, Transport und Marge liegt bei rund 1,04 Euro.

Mehrwertsteuer wird auch auf andere Steuern erhoben Ein Teil des Preises besteht bereits aus Abgaben. Auf diesen Gesamtbetrag wird anschließend die Mehrwertsteuer berechnet. Das bedeutet, dass die Mehrwertsteuer nicht nur auf den eigentlichen Kraftstoff entfällt, sondern auch auf die bereits enthaltenen Steuern.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Effekt

Energiesteuer und CO₂-Abgabe zusammen rund 0,81 € pro Liter

darauf zusätzlich 19 Prozent Mehrwertsteuer

das ergibt allein auf diese Abgaben nochmals rund 0,15 € Ein Teil der Steuer entsteht damit dadurch, dass auf bestehende Abgaben nochmals Mehrwertsteuer erhoben wird.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.