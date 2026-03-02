Hyundai und Kia bei BEST CARS 2026: Stark abgeschnitten

Zum 50. Mal haben die Leser von auto motor und sport ihre Favoriten gewählt. Die BEST CARS 2026 war damit nicht nur die traditionsreichste Leserwahl der Branche, sondern mit 94.911 Teilnehmern zugleich die größte ihrer Art in Europa. Dabei war die Auswahl groß wie nie: Für 2026 standen 480 Modelle zur Wahl. Jahr für Jahr erweitern die Hersteller ihr Portfolio und schicken immer neue Varianten ins Rennen. Beim Durchstöbern der Wertungsliste, abseits der glücklichen Erstplatzierten, fiel uns eine ziemlich solide Perfomance aus dem Hyundai-Kia-Konzern auf, wo sich viele Modelle im oberen Drittel oder Viertel platzieren konnten. Da lohnt ein genauerer Blick auf diese "Hidden Champions".

In elf Segmenten bekamen die Modelle des Konzerns viel Zustimmung von den auto motor und sport-Lesern. Überraschend dabei ist gar nicht einmal die solide Performance, immerhin ließen Hyundai- und Kia-Modelle in den einzelnen Segmenten zum Teil auch beliebte Marken wie Opel, Renault oder Toyota hinter sich. Interessant ist dabei vor allem, dass es sich fast immer um verhältnismäßig unkonventionelle Modelle handelte.

Das gilt zum Beispiel für den Antrieb, zehn der zwölf bestplatzierten Hyundai- und Kia-Modelle sind Elektroautos. Das spricht nicht nur dafür, dass auto motor und sport-Leser ein Herz für die neue Antriebstechnologie haben. Es zeigt auch, dass der koreanische Konzern bei der Entwicklung neuer Stromer ziemlich viel richtig macht. Das gilt nicht nur für die emotionale 800-Volt-Technik in Performance-Modellen wie dem Hyundai Ioniq 6N. Denn am anderen Ende der E-Palette zeigt der Hyundai Inster mit einem soliden 10. Platz bei den Kleinwagen, dass es nicht überbordende Power braucht, um zum Publikums-Liebling zu werden. Alleine ein cleveres Konzept hilft bereits sehr.

Einigermaßen überrascht waren wir über das ziemlich gute Abschneiden zweier Groß-SUV bei unserer Leserwahl. Der Hyundai Santa Fe mit seinem polarisierenden Design schaffte in der Importwertung Platz 15 von 54 und ließ dabei sogar Pretiosen wie den Maserati Grecale hinter sich. Und der üppige Kia EV9 mit Elektroantrieb konnte sich bei den Luxus-SUV immerhin gegen Luxus-Legenden wie Rolls-Royce Cullinan oder Bentley Bentayga durchsetzen.

Bemerkenswert aus unserer Sicht war aber vor allem das Abstimmungs-Ergebnis für die Vans aus dem Hyundai-Kia-Reich. Der Hybrid Hyundai Staria (Platz 8) und der E-Van Kia PV5 (Rang 10) lassen darauf schließen, dass auch in der pragmatischen Van-Welt mutiges Design jenseits des Mainstreams von den Kunden honoriert wird, ganz unabhängig vom Antrieb.