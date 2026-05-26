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Politik & Wirtschaft

Verfolgungsjagd mit Blaulicht: Polizei erwischt Polizei

Verfolgungsjagd mit Blaulicht
Polizei erwischt Polizei

Ein Berliner Polizist ist auf dem Weg zum Dienst von Kollegen kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei war der Beamte gemeinsam mit einem weiteren Fahrer mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A113 unterwegs.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.05.2026
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Motorrad-Fahrer
Foto: jkitan via Getty Images

Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen (23.5.2026) im Ortsteil Johannisthal. Laut Polizei fielen die beiden Motorradfahrer Einsatzkräften auf, weil sie "mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen seien, so der "rbb24" unter Berufung auf die Berliner Polizei.

Polizei konnte zunächst nicht aufschließen

Die Beamten nahmen die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht auf. Nach Polizeiangaben gelang es zunächst jedoch nicht, zu den Motorrädern aufzuschließen.

Erst im Bereich der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee mussten die Fahrer wegen dichter werdenden Verkehrs stark abbremsen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Männer und ihre Fahrzeuge.

Was der Vorwurf des Kraftfahrzeugrennens bedeutet

Bei einem der kontrollierten Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen Berliner Beamten, der auf dem Weg zum Dienst gewesen sei. Die Führerscheine beider Männer wurden beschlagnahmt. Angaben zur gefahrenen Geschwindigkeit oder zu möglichen Messwerten machte die Polizei zunächst nicht.

Der Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d StGB) greift nicht nur bei klassischen Rennen zwischen mehreren Fahrzeugen. Auch sogenannte Alleinrennen können darunterfallen. Gemeint sind Fahrten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, wenn diese grob verkehrswidrig und rücksichtslos erfolgen, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen.

Im Falle einer Verurteilung drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. In schwereren Fällen sind auch höhere Strafen möglich. Zudem kann die Fahrerlaubnis entzogen werden.

Mögliche dienstrechtliche Folgen

Unabhängig vom Strafverfahren können gegen Polizeibeamte zusätzlich dienstrechtliche Prüfungen eingeleitet werden. Möglich sind interne Ermittlungen oder disziplinarrechtliche Maßnahmen. Ob dies im konkreten Fall geprüft wird, teilte die Berliner Polizei bislang nicht mit.


Anm. d. Red: Bei dem Aufmacherfoto handelt es sich um ein Schmuckbild.

Fazit