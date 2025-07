Insektensterben durch Straßenbeleuchtung: Pilotprojekt soll Lichtverschmutzung lindern

Straßenlaternen sind eine der häufigsten künstlichen Lichtquellen und oft dauerhaft in Betrieb. Vor allem nicht abgeschirmte Laternen mit hoher Lichttemperatur (z. B. kaltweiße LEDs) strahlen diffus in alle Richtungen und locken unzählige Insekten an. Diese Lichtkuppeln stören nicht nur einzelne Tiere, sondern ganze Ökosysteme – insbesondere an Waldrändern, in Feuchtgebieten und Schutzgebieten, die eigentlich Rückzugsräume sein sollten.