Interner Brief: Porsche-Chef Blume plant neues Sparpaket

In einem internen Schreiben hat Vorstandschef Oliver Blume die Belegschaft über bevorstehende Maßnahmen informiert, die gemeinsam mit dem neuen Betriebsrat ausgearbeitet werden sollen. Ziel ist es, die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens langfristig zu sichern.

Blume: Geschäftsmodell "funktioniert heute nicht mehr in dieser Form"

"Unser Geschäftsmodell, das uns über viele Jahrzehnte getragen hat, funktioniert heute nicht mehr in dieser Form", heißt es wörtlich in dem internen Schreiben, das den Stuttgarter Nachrichten nach eigenen Angaben vorliegt. Blume kündigt darin an, ein zweites "Strukturpaket" mit dem Betriebsrat zu verhandeln. Die wirtschaftliche Lage sei angespannt – trotz eines weiterhin starken Produktportfolios und positiver Effekte aus früheren Investitionen.