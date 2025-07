Jährliche Hauptuntersuchung für ältere Autos: Deutschland stellt sich gegen EU-Vorgabe

Die EU-Kommission will die technische Überwachung von Fahrzeugen verschärfen und fordert unter anderem eine jährliche Hauptuntersuchung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab dem zehnten Jahr nach Erstzulassung. Der Bundesrat hat diesen Vorschlag in seiner Sitzung am 11. Juli 2025 deutlich zurückgewiesen.