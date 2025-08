Jaguars Elektrostrategie: Darum ist dieser Wandel so drastisch

Was diesen Schritt besonders drastisch macht, ist die emotionale Fallhöhe. Jaguar stand jahrzehntelang für Performance, Eleganz und eine mechanische Präsenz. In einer Zeit, in der Markenidentität mehr denn je ein wirtschaftlicher Wert ist, erscheint der radikale Verzicht auf diese Elemente wie ein strategischer Kraftakt ohne Sicherheitsnetz. Während Marken wie Mercedes oder Porsche bewusst mit Heritage-Momenten spielen – etwa durch synthetisch erzeugten Sound oder visuelle Zitate alter Modelle – trennt sich Jaguar mit auffallender Konsequenz von seiner Geschichte.

Hinzu kommt: Der neue Markenauftritt unter dem Namen "Project Roar" soll futuristisch, digital, global sein, trifft aber vielerorts auf Unverständnis. Die Kritik an der Copy-Nothing-Kampagne reichte weit über Social Media hinaus und mündete in einem internen Strategiewechsel. Selbst Elon Musk fragte öffentlich, ob Jaguar überhaupt noch Autos verkaufe. Ein Satz, der sinnbildlich für die aktuelle Unsichtbarkeit der Marke im globalen Wettbewerb stehen kann.

Bleibt nur die Hoffnung

Die große Frage lautet: Kann Jaguar seine Markenidentität in die neue Ära übertragen? Design und Performance allein reichen nicht. Es braucht das Besondere, das Einzigartige – das, was Jaguar einst zum Liebling von Motorsportfans, Filmregisseuren und Staatsoberhäuptern machte. Ob sich dieses Gefühl elektrisch reproduzieren lässt, wird sich ab 2026 zeigen. Dann soll der neue Elektro-GT an den Start gehen – laut Adrian Mardell das sportlichste Jaguar-Modell aller Zeiten. Nur: Mardell ist inzwischen zurückgetreten. Und Jaguar steht mehr denn je vor der Frage, wie viel Vergangenheit in der Zukunft Platz haben darf.