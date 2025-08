Jaguar baut keine Verbrenner mehr, jetzt schmeißt der Chef hin

Es war angeblich das sportlichste Auto, das er je gefahren ist – und sein letztes großes Projekt: Mit strahlenden Worten beschrieb Adrian Mardell jüngst Jaguars neues Elektro-GT-Flaggschiff , einen elektrischen Supersportwagen im Stil des Porsche Taycan. Wenige Wochen später kündigt der langjährige Jaguar-Land-Rover-CEO überraschend seinen Rücktritt an. Und das mitten in einem historischen Umbau der Marke, den er selbst maßgeblich orchestriert hat.



Mitte Mai 2025 hat Jaguar die Agentur Accenture Song gefeuert, die für das neue Image der britischen Traditionsmarke verantwortlich war. Ultradivers, ultrajung, ultramodern – nur Jaguars Luxus-Attitüde sollte es aus der Vergangenheit in die Gegenwart schaffen. Inzwischen scheinen die Jaguar-Verantwortlichen zu verstehen, dass so viel beinahe schon bizarre Radikalität selbst am Geschmack der jüngeren Generationen ein bisschen vorbeigeht – und dass die gesetztere Kundschaft auch Geld für Autos ausgibt. Hier nochmal ganz klar: Die Kritik an Jaguars Markenwandel kam nicht nur aus den sozialen Medien – sondern auch massiv aus dem eigenen Haus.