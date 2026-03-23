JLR-Designboss Gerry McGovern: Abgang bestätigt, Zukunftspläne enthüllt

Rund drei Monate nach ersten Berichten über die Entlassung von JLR-Designchef Gerry McGovern hat der Automobilhersteller seinen Weggang jetzt offiziell bekannt gegeben. Jaguar Land Rover (JLR) teilte mit, dass McGovern das Unternehmen Ende März 2026 verlassen und eine neue, eigene Kreativberatungsfirma gründen wird.

Gemeinsamer Weg, getrennte Zukunft McGovern, der insgesamt fast 50 Jahre in der Automobilbranche tätig ist, stand 22 Jahre in Diensten des britischen Autobauers, zuletzt als Chief Creative Officer. "Gerrys kreative Führung, seine Vision, sein Engagement und seine Leidenschaft haben unsere Marken nachhaltig geprägt", sagte JLR-CEO PB Balaji laut Automotive News Europe in einer Erklärung.

"Es war mir eine große Ehre, zwei außergewöhnliche Jahrzehnte bei JLR zu arbeiten, und ich möchte mich insbesondere bei der Familie Tata für die mir gebotenen Möglichkeiten bedanken. Das Engagement und die Leidenschaft Tausender Mitarbeiter im gesamten Unternehmen haben diese Marken zu dem gemacht, was sie heute sind, und ich bin ungemein stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner kreativen Karriere," sagte McGovern laut Mitteilung.

Die Bekanntgabe von McGoverns Ausscheiden beendet eine verwirrende Phase der letzten drei Monate, die durch einen Bericht von Autocar India im Dezember ausgelöst wurde, demzufolge der Manager "aus dem Büro eskortiert" und von JLR entlassen worden sei. JLR dementierte seinerzeit den Vorgang nur halbherzig und machte keinerlei konkrete Angaben über den Status von McGovern im Unternehmen.

Hintergründe unbekannt Die Hintergründe der Trennung bleiben nach wie vor unklar. McGovern galt als äußerst einflussreiches Mitglied des JLR-Vorstands und war ein Günstling des verstorbenen Ratan Tata, des ehemaligen Vorsitzenden der Tata-Gruppe. Die ersten Gerüchte über den angeblichen Rauswurf gab es nur eine Woche, nachdem der neue CEO PB Balaji – zuvor Finanzchef von Tata Motors – die Nachfolge des scheidenden Adrian Mardell angetreten hatte.