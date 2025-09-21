Kaum bekanntes Baustellen-"Schild": Kleine Zeichen mit großer Bedeutung

Autofahrer nehmen die Baken häufig als einfache Absperrungen in Baustellen wahr, tatsächlich sind sie jedoch ein zentrales Element der Verkehrssicherheit. Sie haben eine klar geregelte Funktion in der Straßenverkehrsordnung und sollen Fahrzeuge zuverlässig an Gefahrenstellen vorbeiführen.

Nach § 43 StVO handelt es sich bei den Schildern um sogenannte Leitbaken, die als Verkehrszeichen 605 definiert sind. Ihr offizieller Zweck besteht darin, den Verkehrsweg zu kennzeichnen und Fahrzeuge sicher durch Baustellen oder an Hindernissen vorbeizuleiten. Umgangssprachlich ist oft von "Warnbaken" die Rede, doch dieser Begriff ist rechtlich nicht korrekt.

Bedeutung der Schraffur Die Schraffur auf den Baken gibt verbindlich die Fahrtrichtung vor. Zeigen die roten Streifen nach rechts unten, muss der Verkehr rechts an der Bake vorbeifahren, zeigen sie nach links unten, führt der sichere Weg an der linken Seite vorbei. Diese einfache Regel soll schnelle Reaktionen ermöglichen und Unfälle verhindern.

Seit 2009 gibt es neben den klassischen Schraffurbaken auch Pfeilbaken. Sie zeigen die Ausweichrichtung eindeutig durch einen roten Pfeil an und sollen Missverständnisse vermeiden. In der Praxis sind jedoch immer wieder falsch aufgestellte Baken zu sehen, die für Unsicherheit sorgen können.

Sichtbarkeit und Einsatzbereiche Damit die Baken bei Dunkelheit oder schlechter Witterung erkennbar bleiben, sind sie mit reflektierenden Flächen versehen und oft zusätzlich mit Blinklichtern ausgestattet. Innerorts werden größere Varianten verwendet, damit sie nicht durch parkende Fahrzeuge verdeckt werden.

Neben Baustellen kommen Baken auch an Bahnübergängen zum Einsatz. Dort geben sie durch die Anzahl der Streifen die Entfernung zu den Schienen an: Drei Streifen bedeuten noch 240 Meter, zwei Streifen 160 Meter, ein Streifen 80 Meter.