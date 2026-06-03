Klima-Anlagen und Luftaufbereitung fürs Militär: Webasto macht Panzer kalt

Im Mittelpunkt stehen Heizungen, Klimaanlagen und Filtersysteme, die auch unter extremen Umweltbedingungen funktionieren sollen. Die Anwendungen reichen von taktischen Fahrzeugen bis hin zu Gefechtsständen, Kommunikationszentren und technischen Infrastrukturmodulen.

Webasto ist vor allem als Zulieferer für Schiebe- und Panoramadächer bekannt. Das Unternehmen ist jedoch seit Jahren auch im Bereich Thermomanagement tätig und beliefert neben Nutzfahrzeug- und Offroad-Herstellern zunehmend militärische Kunden.

Heizsysteme für unterschiedliche Fahrzeugklassen Zu den gezeigten Produkten gehört die Luftheizungsserie Air Top Evo 40/55. Sie ist für Fahrerhäuser, Mannschaftsräume und Laderäume vorgesehen. Laut Webasto sollen die Geräte einen geringen Stromverbrauch aufweisen und auch in großen Höhen automatisch an die Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Optional stehen Funkentstörfilter für empfindliche elektronische Umgebungen zur Verfügung. Für einen höheren Wärmebedarf können zwei Geräte kombiniert werden.

Für größere Militärfahrzeuge zeigt Webasto die wasserbasierte Heizung Thermo Pro 90 HDD. Das System erreicht laut Hersteller eine Heizleistung von bis zu 9,1 Kilowatt und soll auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsatzfähig bleiben. Ergänzt wird das Angebot durch die kompaktere Thermo Top Pro 50 mit bis zu fünf Kilowatt Heizleistung für leichtere Fahrzeuge. Beide Systeme ermöglichen ein Vorwärmen des Fahrzeugs, ohne dass der Motor laufen muss.

Klimaanlagen sollen Elektronik und Besatzung schützen Neben Heizungen präsentiert Webasto auch integrierte Klimaanlagen für Militärfahrzeuge. Die Anlagen werden im Dachbereich installiert und individuell an die jeweilige Fahrzeugplattform angepasst.

Ziel ist es, sowohl die Besatzung als auch empfindliche Elektronik innerhalb des Fahrzeugs zu kühlen. Gleichzeitig soll die Bauweise laut Hersteller dazu beitragen, die elektromagnetische Signatur möglichst gering zu halten. Solche Anforderungen spielen insbesondere bei modernen Führungs- und Kommunikationsfahrzeugen eine Rolle.

Systeme für mobile Gefechtsstände und Container Ein weiterer Schwerpunkt der Messepräsentation liegt auf mobilen und stationären Schutzcontainern. Solche Shelter werden beispielsweise als Kommunikationszentren, Führungsstände oder technische Arbeitsräume eingesetzt.

Für diesen Bereich zeigt Webasto unter anderem die Klimaanlage UKG12. Das außen montierte System übernimmt sowohl Kühl- als auch Heizaufgaben. Die Temperaturregelung erfolgt automatisch. Nach Angaben des Unternehmens erreicht die Anlage eine Kühlleistung von bis zu zwölf Kilowatt und eine Heizleistung von bis zu sieben Kilowatt. Mehrere Geräte können gemeinsam gesteuert oder in übergeordnete Systeme integriert werden.

Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Kombination mit Luftfiltersystemen. Diese sollen die Luftqualität in geschlossenen Arbeitsbereichen verbessern und gleichzeitig sensible technische Anlagen schützen. Laut Webasto erfüllen viele der gezeigten Lösungen internationale Militärstandards und können in NATO-kompatible Architekturen eingebunden werden.