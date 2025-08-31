Knifflige Vorfahrts-Situation: Wer darf hier zuerst fahren?

Ein klassisches Beispiel ist die Situation mit drei Autos, wie im Bild gezeigt – eines möchte links abbiegen, die beiden anderen geradeaus fahren.

Ausgangslage an der Kreuzung Das blaue Auto hat zunächst Vorfahrt, da sich auf seiner rechten Seite kein weiteres Fahrzeug befindet. Der Fahrer beabsichtigt jedoch, nach links abzubiegen. Dadurch muss er den roten Sportwagen passieren lassen. Dieser wiederum müsste dem gelben Auto Vorfahrt gewähren, da es von rechts kommt. Das gelbe Auto wiederum wartet eigentlich auf das blaue, das die Kreuzung queren will.

Damit ergibt sich eine Art Kreis aus gegenseitigem Warten, der die Weiterfahrt blockiert.

Mögliche Lösungen in der Praxis In solchen Situationen ist Rücksichtnahme gefragt. Theoretisch könnten sich die Fahrer mit Handzeichen verständigen. Doch wenn jeder winkt und niemand wirklich fährt, entsteht leicht noch größeres Durcheinander. Sinnvoll ist es daher, wenn einer der Fahrer bewusst auf sein Vorrecht verzichtet. Wichtig ist, dass jeweils nur dem linken Fahrzeug die Weiterfahrt signalisiert wird.

Ein Beispiel: Lässt der Fahrer des roten Autos das blaue Auto fahren, kann dieses die Kreuzung überqueren. Danach ist das gelbe Auto an der Reihe, zuletzt darf der rote Sportwagen passieren.

Alternative Möglichkeit bei breiter Kreuzung