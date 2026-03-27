Köhlbrand-Brücke in Hamburg marode: Ab 1.5. Einschränkungen für Lkw

Ab diesem Zeitpunkt dürfen bestimmte Lkw die zentrale Hafenverbindung nicht mehr nutzen.

Konkret betrifft das genehmigungspflichtige Schwertransporte mit einem Gesamtgewicht von mehr als 44 Tonnen. Darauf haben die Hamburger Wirtschaftsbehörde sowie Berichte der Deutsche Presse-Agentur und des Hamburger Abendblatt hingewiesen. Ziel ist es, die Belastung des Bauwerks zu reduzieren und einen weiteren Betrieb zu sichern.

Die Brücke ist seit Jahrzehnten eine zentrale Verbindung im Hafen. Täglich passieren rund 32.000 Fahrzeuge die Strecke, darunter zahlreiche Lkw auf dem Weg zu den Autobahnen A1 und A7. Für den Großteil dieses Verkehrs ändert sich zunächst nichts.

Schäden der Köhlbrandbrücke nehmen zu Auslöser der neuen Regelung ist eine aktuelle Bauwerksprüfung durch die Hafenbehörde. Dabei wurden zusätzliche Schäden festgestellt, vor allem an tragenden Bauteilen und den Rampen. Beschrieben werden unter anderem Risse, Abplatzungen und veränderte Materialeigenschaften.

Die Belastung durch einzelne Schwertransporte fällt dabei besonders ins Gewicht. Nach Behördenangaben kann ein solcher Transport die Konstruktion um ein Vielfaches stärker beanspruchen als ein normaler Lastwagen. Die Reduzierung dieser Fahrten gilt daher als notwendig, um die Nutzung der Brücke weiter zu ermöglichen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden Einschränkungen eingeführt. Seit 2012 gilt ein Überholverbot für Lkw. 2019 kam ein Mindestabstand von 50 Metern hinzu.

Wen die Maßnahme betrifft Die neue Vorgabe zielt auf einen kleinen Teil des Verkehrs. Der reguläre Gütertransport bleibt weitgehend unberührt, da dort meist niedrigere Gewichtsgrenzen gelten.

Verbot für Lkw über 44 Tonnen

betroffen sind vor allem Schwertransporte und Lang-Lkw

regulärer Verkehr bis 40 Tonnen bleibt erlaubt

kombinierter Verkehr bis 44 Tonnen weiterhin möglich Damit bleibt die Brücke für den Großteil des Hafenverkehrs nutzbar. Einschränkungen ergeben sich vor allem für Spezialtransporte, die künftig andere Routen nutzen müssen.

Kritik und Zeitplan für Neubau Aus der Wirtschaft kommt Kritik. Branchenvertreter hatten bereits vor Jahren auf die zunehmende Belastung hingewiesen. Auch politisch wird der Umgang mit der Brücke hinterfragt, insbesondere mit Blick auf den Zeitplan für einen Ersatzbau.

Die bestehende Brücke stammt aus dem Jahr 1974 und soll langfristig ersetzt werden. Der Baubeginn ist nach aktuellem Stand erst für die frühen 2030er-Jahre vorgesehen.