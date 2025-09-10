AMS Kongress
Kontrollen am Nürburgring: Warum dieses Batmobil wohl nicht weiterfahren durfte?

Kontrollen am Nürburgring
Polizei stoppt britisches Batmobil

Ein auffällig umgebauter Chrysler Crossfire hat am vergangenen Wochenende (6. und 7.9.2025) die Aufmerksamkeit der Polizei am Nürburgring auf sich gezogen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2025
Als Favorit speichern
Chrysler Crossfire als Batmobil Nürburgring
Foto: Polizei Adenau

Das Fahrzeug eines britischen Fahrers war mit Flügeln versehen und imitierte am Auspuff sogar eine Flamme – eine Anspielung auf das Batmobil aus den bekannten "Batman"-Filmen. Nach Angaben der Polizei entsprach der Umbau jedoch in keinster Weise den deutschen Vorschriften und stellte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Das Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und die Kennzeichen sichergestellt.

Schwerpunktkontrollen in Adenau und am Ring

Die Aktion war Teil umfangreicher Sonderkontrollen, die die Polizeiinspektion Adenau rund um Adenau und auf den Zufahrtsstraßen zum Nürburgring durchführte. Hintergrund waren zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung durch Raser und sogenannte Autoposer.

Dabei stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Acht Fahrer müssen sich wegen unnötiger Lärmverursachung verantworten, zum Beispiel durch unnötiges Hochdrehen des Motors. Vier Pkw verloren wegen technischer Veränderungen ihre Betriebserlaubnis. Zwei Fahrer überholten verbotswidrig rechts, drei saßen unter Alkoholeinfluss am Steuer. Acht weitere konnten keine vorgeschriebenen Papiere vorzeigen oder hatten an der Front ihres Fahrzeugs kein Kennzeichen angebracht.

Geschwindigkeitsverstöße und Sicherheitsleistungen

Auf der B 258 an der Kirmutscheider Kreuzung wurden zudem sechs Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Spitzenwert lag bei 73 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Insgesamt dreizehn Betroffene waren ausländische Verkehrsteilnehmer. Von ihnen erhob die Polizei vor Ort Sicherheitsleistungen per Kartenzahlung, um die Verfahren abzusichern. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Chrysler Crossfire als Batmobil Nürburgring
Polizei Adenau

Die Frage ist, wie hat es der britische Fahrer mit seinem Batmobil bis zum Nürburgring geschafft?

Konsequenzen und Reaktionen

Nach Angaben der Polizei wurden Zulassungs- und Führerscheinstellen über die Vorfälle informiert. Besonders das Thema Lärm bleibt für die Region ein Dauerthema. "Gerade erhöhter Lärm belastet die Menschen in der Region rund um den Nürburgring erheblich", teilte die Polizei Adenau mit. Mit der jüngsten Aktion habe man auf eine Initiative von Anwohnern reagiert, die wiederholt ihre Beschwerden vorgebracht hatten.