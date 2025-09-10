Kontrollen am Nürburgring: Warum dieses Batmobil wohl nicht weiterfahren durfte?

Das Fahrzeug eines britischen Fahrers war mit Flügeln versehen und imitierte am Auspuff sogar eine Flamme – eine Anspielung auf das Batmobil aus den bekannten "Batman"-Filmen. Nach Angaben der Polizei entsprach der Umbau jedoch in keinster Weise den deutschen Vorschriften und stellte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Das Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und die Kennzeichen sichergestellt.

Schwerpunktkontrollen in Adenau und am Ring Die Aktion war Teil umfangreicher Sonderkontrollen, die die Polizeiinspektion Adenau rund um Adenau und auf den Zufahrtsstraßen zum Nürburgring durchführte. Hintergrund waren zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung durch Raser und sogenannte Autoposer.

Dabei stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Acht Fahrer müssen sich wegen unnötiger Lärmverursachung verantworten, zum Beispiel durch unnötiges Hochdrehen des Motors. Vier Pkw verloren wegen technischer Veränderungen ihre Betriebserlaubnis. Zwei Fahrer überholten verbotswidrig rechts, drei saßen unter Alkoholeinfluss am Steuer. Acht weitere konnten keine vorgeschriebenen Papiere vorzeigen oder hatten an der Front ihres Fahrzeugs kein Kennzeichen angebracht.

Geschwindigkeitsverstöße und Sicherheitsleistungen Auf der B 258 an der Kirmutscheider Kreuzung wurden zudem sechs Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Spitzenwert lag bei 73 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Insgesamt dreizehn Betroffene waren ausländische Verkehrsteilnehmer. Von ihnen erhob die Polizei vor Ort Sicherheitsleistungen per Kartenzahlung, um die Verfahren abzusichern. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Polizei Adenau Die Frage ist, wie hat es der britische Fahrer mit seinem Batmobil bis zum Nürburgring geschafft?

