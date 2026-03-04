Big Bang Moovement: Kostenloser Newsletter für Insider

Wenn drei der profiliertesten Medienhäuser im Mobilitätskosmos gemeinsame Sache machen, dann steckt Wumms dahinter: Die Motor Presse Stuttgart, der ETM Verlag und die Vogel Communications Group, Würzburg, launchen mit „Big Bang Moovement“ einen neuen B2B-Newsletter für Menschen, die beruflich mit Autos und Mobilität zu tun haben – und privat sowieso nicht davon loskommen. Die Insider-Inhalte des neuen Newsletters von Motor Presse Stuttgart, ETM Verlag und Vogel Communications Group kommen von auto motor und sport, kfz-betrieb und weiteren 18 Medienmarken.

Sie wollen ein Abo? Registrieren Sie sich hier! Die Chefredaktion um Birgit Priemer, Jochen Kalka, Kerstin Pradel und Stefan Cerchez bündelt Europas größtes Mobility-Redaktionsnetzwerk. Der neue Newsletter landet mittwochs und samstags im Postfach von 120.000 Abonnenten.

B2B und Begeisterung

„Big Bang Moovement“ ist klar als B2B-Produkt positioniert – erlaubt sich aber ganz bewusst den einen oder anderen B2C-Seitenblick. Denn: Wer im Automotive- oder Mobilitätsumfeld arbeitet, interessiert sich nicht nur für Absatzprognosen und Lieferketten, sondern auch für Design, Emotion, Technologie und Menschen.

Oder, wie es Chefredakteur Jochen Kalka formuliert: "Jeder, der beruflich im großen Markt der Mobilität arbeitet, begeistert sich für Autos. Deshalb schreiben wir nicht nur über Fachthemen wie Zulieferindustrie, Flottenmanagement, Logistik, Tech & KI, Autohäuser, Finance, Energie und Defense, sondern auch über außergewöhnliche Themen und außergewöhnliche Menschen – zum Beispiel über Promis und ihre Autos oder über Gesundheit."

"Big Bang Moovement" – alles, was bewegt

Die redaktionelle Schlagkraft hinter "Big Bang Moovement" ist beachtlich: Die Inhalte speisen sich aus Europas größtem Autoredaktions-Netzwerk, getragen von den Titeln der Motor Presse Stuttgart mit auto motor und sport, AUTOStrassenverkehr, MOTORRAD, sport auto, Motor Klassik und promobil, ergänzt durch die Expertise des ETM Verlags (u.a. eurotransport.de, trans aktuell, firmenauto, FERNFAHRER, WERKSTATT aktuell) und der Vogel Communications Group.

Mit kfz-betrieb als führendem Medium im Kfz-Gewerbe sowie starken Marken wie auto Fachmann/Kaufmann, Fahrzeug+Karosserie, Gebrauchtwagen Praxis, sowie Automobil Industrie und next mobility steht die Vogel Communications Group für publizistische Exzellenz in der B2B-Automobilbranche. Gerade die B2B-Community ist traditionell immer ganz vorne, wenn es um Transformation, Innovation und neue Geschäftsmodelle geht – vom Handel über Werkstätten bis zur Industrie.

"Big Bang Moovement" versteht sich daher als Plattform für Entscheiderinnen und Entscheider, die Märkte bewegen – und selbst in Bewegung bleiben wollen. Ganz im Sinne des Mottos: Wo Entscheider die Zukunft in Bewegung bringen.

Für alle, mit Leidenschaft für Themen und Branchen

Das Ergebnis: "Ein Newsletter, der Branchenentscheider informiert, der einordnet und inspiriert – und dabei nie vergisst, warum die meisten von ihnen überhaupt in dieser Branche gelandet sind: aus Leidenschaft", sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport.