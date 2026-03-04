AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Kraftstoffpreise unter Kritik: Tankstellenverband spricht von "Abzocke"

Kraftstoffpreise unter Kritik
Tankstellenverband spricht von „Abzocke“

Die zuletzt deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise stoßen auch innerhalb der Tankstellen-Branche auf Kritik. Der Tankstellen-Interessenverband (TiV) spricht von "Abzocke".

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.03.2026
Als Favorit speichern
Spritpreis Abzocke
Foto: highhorse via Getty Images /Wittich

TiV-Presseprecher Herbert W. Rabl hat in einem Video-Interview mit der Bild-Zeitung den Mineralölkonzernen vorgeworfen, die aktuelle Verunsicherung rund um steigende Ölpreise auszunutzen. Die Preisentwicklung an den Zapfsäulen stehe aus ihrer Sicht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der tatsächlichen Versorgungslage.

"Die Lager sind voll. Es gibt überhaupt keinen Grund, momentan – gestern nicht und heute nicht – die Preise zu erhöhen", sagte er. Innerhalb weniger Tage sei ein deutlicher Preissprung zu beobachten gewesen. "Wir erleben einen Sprung von 25 Cent innerhalb von wenigen Tagen." Für diese Entwicklung verwendet Rabl eine klare Bezeichnung. "Es ist reine Abzocke."

Kritik an Preisstrategie der Konzerne

Nach Darstellung des Verbands wurden die derzeit verkauften Kraftstoffmengen bereits zuvor zu deutlich niedrigeren Preisen beschafft. "Das ganze Benzin, das über die Lieferkette bis unter die Tankstelle geliefert worden ist, ist kalkuliert mit einem bestimmten Preis", sagte Rabl. Dieser habe "irgendwo zwischen 1,60 Euro und 1,80 Euro" gelegen.

Der aktuelle Preisanstieg werde aus Sicht der Pächter vor allem durch Erwartungen am Markt getrieben. "Dieser Krieg veranlasst die Menschen, Angst zu haben", sagte der Sprecher. "Die Menschen akzeptieren höhere Benzinpreise." Genau diese Situation werde von den Mineralölkonzernen genutzt.

Tankstellenpächter profitieren nicht von höheren Preisen

Die Pächter selbst hätten von den steigenden Preisen kaum Vorteile. "Als Pächter einer kleinen Tankstelle haben wir davon nichts", sagte Rabl. "Wir erhalten pro verkauftem Liter eine Provision von ein bis zwei Cent."

Die zusätzlichen Einnahmen aus den höheren Preisen blieben nach Darstellung des Verbands bei den Mineralölkonzernen. "Von dem, was da gerade abkassiert wird, bekommen wir keinen Cent."

Forderung nach stärkerer Kontrolle

Der Verband fordert deshalb politische Maßnahmen und stärkere Kontrollen des Marktes. "Es wäre schön, wenn die Politik gegenüber den großen Konzernen, ob es nun Techkonzerne sind oder Mineralölkonzerne sind, ein bisschen mehr Eier in der Hose hätte." Als mögliche Maßnahme nennt Rabl ein Modell, das bereits in Österreich gilt. "Einmal am Tag dürfen die Preise erhöht werden und danach geht es nur noch nach unten." Außerdem sollte aus Sicht des Verbands die Wettbewerbsaufsicht stärker eingreifen.

Fazit