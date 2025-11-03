Laden an der Autobahn im Test: Halten Sie hier besser nicht an

Mehr als die Hälfte der insgesamt 50 Standorte erhielt die Bewertungen "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft". Nur 13 schnitten mit "gut" ab, keine einzige Anlage erreichte das Urteil "sehr gut". Besonders deutlich zeigte sich der Unterschied zwischen Autohöfen und Rastanlagen – während alle positiven Bewertungen an Autohöfe gingen, schnitten Rastanlagen insgesamt deutlich schlechter ab.

Ziel des ADAC-Tests war es, die Bedingungen für das Laden von Elektroautos entlang der Autobahnen zu untersuchen. Laut Auto-Club laden zwei Drittel aller E-Autofahrer und 85 Prozent der E-Langstreckenfahrer ihr Fahrzeug regelmäßig auf diesen Strecken. Bewertet wurden dabei unter anderem die Zahl und Leistung der Ladesäulen, ihre Funktionsfähigkeit sowie Bezahlmöglichkeiten und Preistransparenz.

Unzureichende Ladeleistung und viele Defekte Besonders schlecht fielen die Ergebnisse bei Anlagen mit geringer Ladeleistung auf. Gut jede fünfte untersuchte Station bot ausschließlich 50-kW-Säulen – zu wenig, um auf längeren Strecken praktikabel zu sein. Für ein zügiges Laden seien mindestens 150 kW nötig, um innerhalb von rund 20 bis 30 Minuten nachladen zu können. Hinzu kam, dass bei fast einem Drittel der Standorte mindestens ein Ladepunkt defekt war.

Am unteren Ende der Bewertungsskala landeten der Aral-Autohof Bremen-Hemelingen an der A1 und der Total-Autohof Großweitzschen an der A14. Beide boten zum Testzeitpunkt überhaupt keine Lademöglichkeit. Dagegen konnten die Tester an 31 Anlagen (62 Prozent) bereits Ultraschnelllader mit bis zu 300 kW nutzen. In zwei Fällen – am Rosi’s Autohof Fulda Nord (A7) und am Inntaler Autohof Raubling (A93) – kamen sogar 400-kW-Säulen zum Einsatz. Beide Standorte wurden insgesamt mit "gut" bewertet.

Autohöfe klar im Vorteil Alle 13 positiven Bewertungen entfielen auf Autohöfe. Als beste Anlage im gesamten Test wurde der Euro-Rastpark Schweitenkirchen an der A9 ausgezeichnet, gefolgt vom Aral-Autohof Königslutter an der A2. Laut ADAC lag das vor allem daran, dass Autohöfe in der Regel mehr Ladepunkte, eine höhere Ladeleistung und zusätzliche Serviceangebote wie Gastronomie oder sanitäre Einrichtungen bieten.

In Sachen Komfort stellten die Tester erhebliche Defizite fest. Keine der geprüften Anlagen verfügte über eine Überdachung. Das bedeutet: Wer bei Regen oder Schnee lädt, steht ungeschützt im Freien. Auch für lange Fahrzeuge mangelt es an geeigneten Stellflächen – nur zwei Autohöfe boten die Möglichkeit, mit Anhänger oder Wohnmobil längs zu parken, ohne abzukoppeln.

Negativ fiel zudem die Positionierung vieler Ladepunkte auf, etwa durch weite Entfernungen zur Anlage oder unzureichende Beleuchtung. Auch die Bezahlmöglichkeiten blieben hinter den Erwartungen zurück. Nur etwas mehr als die Hälfte der Stationen erlaubte eine Direktzahlung an der Ladesäule, etwa per Kreditkarte. Beim Thema Preistransparenz zeigte sich ein ähnliches Bild: Zwar wurde der Kilowattstundenpreis meist vor dem Laden angezeigt, der tatsächliche Endpreis aber nur an 16 Anlagen (44 Prozent). Der ADAC merkt an, dass ein solcher Mangel an Preisangaben an Tankstellen undenkbar wäre.

Juristische Altlasten bremsen Ausbau

Ein Grund für die verbreitete 50-kW-Technik auf vielen Rastanlagen liegt in einer juristischen Auseinandersetzung. Ein von der Autobahn GmbH an Tank & Rast vergebener Auftrag zum Aufbau von Schnellladesäulen wird seit Jahren rechtlich geprüft, weil kein formales Vergabeverfahren durchgeführt worden war. Erst im Zuge dieser Verfahren wurden zahlreiche 50-kW-Säulen auf 100 kW freigeschaltet – nach Einschätzung des ADAC aber immer noch zu wenig für die Anforderungen an Langstreckenfahrten.