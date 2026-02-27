Renault-Designchef van den Acker: „Den neuen R5 haben wir erst im Keller versteckt“

Aschermittwoch in Köln – auf den ersten Blick nicht der beste Termin in einer Karnevalshochburg. Aber bei Laurens van den Acker, Chief Design Officer der Renault Group, ist von Katerstimmung keine Spur. Auf Deutsch spricht der 60-jährige Niederländer eine gute Stunde über die Modellneuheiten der drei Marken seines Unternehmens in allen Weltregionen von Indien bis Korea, Südamerika oder in der Türkei. Und gibt dabei eine interessante Erklärung ab, warum es möglich war, den Retro-Stromer Twingo in nur 24 Monaten zu entwickeln: Mit chinesischer Hilfe – im doppelten Sinne. Denn die chinesische Entwicklungshilfe brachte nicht nur E-Auto-Know-how, sondern auch viel mehr Arbeits- statt Life-Style-Teilzeit: "In China arbeiten die Menschen nach dem ...