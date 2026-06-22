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Politik & Wirtschaft

Leverkusen-West A59: Drei Tage Vollsperrung noch im Juni

Leverkusen-West A59
Drei Tage Vollsperrung noch im Juni

Autofahrer in Leverkusen müssen sich Ende Juni auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen Arbeiten am Umbau des Autobahnkreuzes Leverkusen-West wird der Westring zwischen Rheinallee und Nobelstraße für drei Tage vollständig gesperrt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.06.2026
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Autobahn A9 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Die Sperrung betrifft beide Fahrtrichtungen und dauert von Montag, 22.6.2026, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.6.2026, 21:00 Uhr. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Großprojekt "A-bei-LEV", bei dem die Autobahn GmbH das stark belastete Autobahnnetz rund um Leverkusen ausbaut und modernisiert. Betroffen ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Wiesdorf, dem Autobahnkreuz Leverkusen-West und der A59.

Vollsperrung zwischen Rheinallee und Nobelstraße

Nach Angaben der Autobahn GmbH wird der Westring im Abschnitt zwischen Rheinallee und Nobelstraße vollständig gesperrt. Die Arbeiten finden oberhalb der Straße im Bereich des Kreuzes Leverkusen-West statt.

Trotz der Sperrung bleiben einige Verbindungen erhalten. Verkehrsteilnehmer können weiterhin von der Rheinallee auf die A59 auffahren. Ebenso bleibt die Abfahrt von der A59 nach Leverkusen-Wiesdorf möglich.

Umleitungen durch Wiesdorf ausgeschildert

Die Autobahn GmbH leitet den Verkehr während der Bauarbeiten über den Europaring, die Schießbergstraße und die Rheinallee um. Die Umleitungsstrecken sind mit gelben Schildern der Routen U2 und U11 gekennzeichnet.

Vor allem im Berufsverkehr dürfte es auf den Ausweichstrecken zeitweise zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Autofahrer sollten für Fahrten im Bereich Wiesdorf und Leverkusen-West zusätzliche Zeit einplanen.

Arbeiten am Kreuz Leverkusen-West

Hintergrund der Sperrung sind Arbeiten am Autobahnkreuz Leverkusen-West. Das Kreuz gehört zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten im Rheinland. Hier treffen die A1 und die A59 aufeinander.

Der Umbau ist Teil des Projekts "A-bei-LEV", mit dem die Leistungsfähigkeit des Autobahnnetzes rund um Leverkusen verbessert werden soll. In den vergangenen Jahren kam es im Zuge des Ausbaus bereits mehrfach zu Sperrungen und Verkehrsführungen im Umfeld des Kreuzes.

Fazit