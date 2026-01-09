AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Lieferprobleme bei VW: Sturmtief Elli bremst Golf-Schicht in Wolfburg aus

Lieferprobleme bei VW
Sturmtief Elli bremst Golf-Schicht in Wolfburg aus

Das Sturmtief Elli wirkt sich nun auch auf die Produktion von Volkswagen in Wolfsburg aus. Wegen witterungsbedingter Lieferprobleme fällt eine Spätschicht in der Golf-Fertigung aus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.01.2026
VW Golf 7 Produktion Werk Wolfsburg
Foto: VW

Nach Angaben des Unternehmens konnten Zulieferteile aufgrund verschneiter Straßen nicht in ausreichender Menge angeliefert werden. In der Folge wurde eine der drei geplanten Spätschichten gestrichen. Betroffen ist ausschließlich die Fertigung des Golf . Das entsprechende Personal geht vorzeitig ins Wochenende.

Andere Modelle sind von der Maßnahme nicht erfasst. Die Produktion von Tiguan, Touran und Tayron läuft auf zwei Produktionslinien weiter. Der Eingriff beschränkt sich damit auf einen Teilbereich des Werks und auf einen begrenzten Zeitraum.

Komplettstillstand in Emden

Bereits zuvor hatte Volkswagen die Produktion im Werk Emden vorsorglich vollständig angehalten. Der Standort mit mehr als 8.000 Beschäftigten steht seit Freitag still. Ein ursprünglich für Ende Januar geplanter Ruhetag wurde vorgezogen, um auf die Extremwetterlage zu reagieren.

Volkswagen hatte den Schritt in Emden mit den anhaltenden Wetterbedingungen und den damit verbundenen Risiken für Logistik und Betriebssicherheit begründet.

Fazit