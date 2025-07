Lkw-Fahrer sitzt seit Tagen an der A6 fest: Zu betrunken für die Weiterfahrt

Die Polizei hatte den 40-Jährigen nach einem Zeugenhinweis bereits am Montag vergangener Woche (14.7.2025) kontrolliert. Der Mann befand sich in seiner Ruhezeit, ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von mehr als drei Promille. Da auch ein zweiter Test am Dienstag desselben Wochenbeginns keine wesentliche Besserung zeigte, behielten die Beamten den Führerschein ein. Auch am darauffolgenden Mittwoch wurde laut Polizei erneut ein Wert von rund 2,4 Promille festgestellt.