„Mein Auto steht in der Küche“ – Polizei findet RAM-Pickup mitten im Haus

RAM 1, Hausmauer 0: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich ein spektakulärer Unfall bringen, von dem die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis berichtet. Auf ihrem Instagram-Account berichtet die Polizei: "Als die Leitstelle gestern (Anm. d. Red: Dienstag, 5.5.2026) den Einsatz `Verkehrsunfall mit Sachschaden´ angenommen hat, konnten sie noch nicht ahnen, was die Streifenwagenbesatzung vor Ort vorfinden wird. Zwar sagte der Anrufer aus Ennepetal gegen 16:20 Uhr am Telefon, dass "sein Auto in der Küche stehe". Aber so wörtlich genommen haben die Kollegen das zunächst nicht."

Mit der Pritsche in der Küche Doch es war tatsächlich wörtlich gemeint, denn der RAM 1500, ein schwerer US-Fullsize-Pick-up, hatte wirklich mit dem kompletten Hinterteil in der Wohnung Platz genommen. Der Fahrer des schwarzen Trucks habe nur sein Auto aufbocken wollen, vermutlich über Auffahrrampen, dabei allerdings etwas zu beherzt Gas gegeben. Der Pick-up quittierte das mit Mauerbrecher-Mentalität und durchbrach die Hauswand in die dahinterliegende Küche.

Zur Ehrenrettung deutscher Hausbau-Qualität kann allerdings festgestellt werden, dass der RAM auf verminderten Widerstand stieß und keine komplett massive Mauer niedermähen musste: Auf dem von der Polizei veröffentlichten Bild lässt sich erkennen, dass auf dem Weg in die Wohnung das Küchenfenster dran glauben musste.

Nach Bildlage handelt es sich beim Truck des Unglücksraben um einen RAM 1500 der vierten Generation (2008 bis 2018), der dem Unglück angemessen motorisiert ist: Das Hemi-Logo auf der Seite attestiert dem Pick-up den gleichnamigen V8-Motor mit reichlich Leistung. Als 5,7-Liter-Hemi bringt es der V8 auf knapp 390 PS.

Glück im Unglück: Bis auf Hausmauer, Küchenfenster und den bedauernswerten RAM kam niemand zu Schaden. Die Polizei rief das örtliche Technische Hilfswerk hinzu, um die Statik des Hauses zu überprüfen und den Pick-up zu bergen. Den Sachschaden bezeichnen die Beamten als "immens".